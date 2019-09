Sin comprobarse cerca de 15mdp que fueron destinados a la Central de Abastos en Serdán

Entre las obras que el ex edil de Chalchicomula de Sesma, Juan Navarro Rodríguez dejó inconclusas y a dos años de su salida, no ha podido comprobar el recurso destinado por el Gobierno federal.

Luego de que el ex alcalde de Chalchicomula de Sesma, Juan Navarro Rodríguez (periodo 2014-2018) solicitara al gobierno federal un recurso por cerca de 15 millones de pesos del Programa para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) 2017, que serían destinados para la construcción de la Segunda etapa de la Central de Abastos en la localidad de Ciudad Serdán, éstos no fueron comprobados y peor aún, la obra no fue entregada a los beneficiarios, pues apenas si presenta el 70 por ciento de su avance; por lo que, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó al Gobierno del Estado la responsabilidad administrativa sancionatoria.

De acuerdo a los documentos e información obtenida por Intolerancia Diario, a través del oficio con número DGS “B” /1165/2019, con fecha del 24 de mayo de 2019, que la ASF solicita al Gobierno del Estado de Puebla, la documentación para atender la acción sin Resolución Definitiva de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, de la cuenta pública 2017.

Precisa que son 14 millones 985 mil pesos, recursos provenientes del Fortafin 2017 para la edificación de la Segunda etapa de la Central de Abastos en la localidad de Ciudad Serdán del municipio de Chalchicomula de Sesma y con el número de obra 20171134, sin embargo, éstos no fueron comprobados.

Y es que la pasada administración presidida por Juan Navarro Rodríguez además de omitir el proceso de Entrega Recepción, no sólo dejó las obras inconclusas y de mala calidad (esto último a decir de los propios vecinos que han denunciado a través de los medios de comunicación regionales), sino que además no dejó documentación alguna de las obras públicas que presuntamente ejecutó durante los 4 años y 8 meses que estuvo al frente del Ayuntamiento en el periodo 2014-2018.

“Para deslindarse no sólo de la comprobación de los más de 14.9mdp y la entrega de la Central de Abastos, así como de otros proyectos de vivienda que tampoco entregó en su totalidad, la comuna encabezada por Navarro Rodríguez intentó a través de una sesión extraordinaria de Cabildo con el número de acta 207, del pasado 12 de octubre de 2018 (a unos días de concluir el periodo de gobierno), descentralizar las obras y poderlas vender a particulares, pese a que los recursos con las que se ejecutaron son federales".

“Para desincorporar un bien público, es necesario recurrir al aval del Congreso del Estado y no así, a través de una sesión de cabildo; por lo que, es totalmente ilegal. Actualmente, el ayuntamiento está haciendo las diligencias pertinentes para determinar la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria”, expuso al respecto el hoy edil, Carlos Tentle Vázquez.

Cabe mencionar que, cada nave fue vendida por la pasada administración encabezada por Juan Navarro Rodríguez entre los 250 mil y 750 mil pesos, pese a que los recursos para su construcción fueron por parte del gobierno federal y actualmente, los más de 50 empresarios y microempresarios de la región afectados iniciaron un litigio contra el Ayuntamiento de Chalchicomula de Sesma.

La desincorporación en vivienda, del CADER 03 y daño patrimonial

En la misma sesión extraordinaria de Cabildo, antes citada, además de intentar desincorporar la Central de Abasto del Ayuntamiento de Chalchicomula de Sesma, se agregan también las desincorporaciones de: 200 cuartos adicionales por parte del CONAVI 2016, 30 recámaras adicionales en las localidades de San Francisco Cuautlancingo, San Juan Arcos Ojo de Agua y Jesús María y la de 100 cuartos adicionales en Nueva Colonia Santa Inés del programa CONAVI 2017.

Así como también, la desincorporación del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural 03 (CADER) en la localidad de Ciudad Serdán, en donde se atenderían las necesidades de Productores de le región y cuyo inmueble tuvo un costo de inversión

que superó los 2 millones de pesos.

Aunado a lo anterior, de acuerdo con las actuales autoridades, existe un daño patrimonial que asciende a más de 47 millones de pesos, que contemplan la retención de pagos de Impuestos ante Hacienda, las comprobaciones de los programas federales, pagos ante la CFE, teléfonos y líneas de telefonía celular, pagos de derechos ante CONAGUA, entre otros