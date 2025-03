La mañana de este jueves, un accidente se registró en la avenida Esteban de Antuñano, a la altura del punto conocido por los poblanos como "los elotes de la vía".

Un tren impactó a un automóvil que intentó cruzar las vías sin percatarse de la proximidad de la locomotora, lo que provocó la inmediata movilización de los cuerpos de emergencia.

La unidad afectada, un automóvil rojo de la marca Kia con placas TXZ-786-A, recibió el impacto en la parte trasera, lo que provocó que rebotara contra la pared de la antigua parada del tren. A pesar de la magnitud del choque y del evidente daño material, el conductor del vehículo salió ileso, evitando una tragedia mayor.

De acuerdo con la versión del propio conductor, el accidente se debió a que no escuchó el sonido del tren al aproximarse. "No escuché el ruido del tren, no me percaté del sonido del tren, cuando volteé a ver ya lo tenía a la mitad, solo intenté esquivarlo, pero sí, me dio el alcance", explicó ante las autoridades y medios presentes en la zona del percance.

Elementos de Protección Civil y de la Policía Municipal acudieron al sitio para atender la emergencia y procedieron a acordonar la zona, mientras verificaban el estado de salud del conductor y aseguraban la vialidad para evitar otro incidente.

Debido a la colisión, la circulación se vio afectada en ambos sentidos de la avenida Esteban de Antuñano por algunos minutos, hasta que la locomotora siguió su curso y se restableció el tránsito de manera paulatina.