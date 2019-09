Luego de informarse que el Congreso de Estados Unidos abrió una investigación contra el presidente de la unión americana, Donald Trump, el mandatario federal señaló que este tipo de acciones forman parte de una "cacería de brujas".

A través de las redes sociales, el presidente de Estados Unidos publicó un mensaje en el que nombró, según el, a los principales promotores del juicio político.

"¡ACOSO PRESIDENCIAL!; esto forma parte de una cacería de brujas".

There has been no President in the history of our Country who has been treated so badly as I have. The Democrats are frozen with hatred and fear. They get nothing done. This should never be allowed to happen to another President. Witch Hunt!