Desierta la convocatoria para el arrendamiento de las mil 500 patrullas

Debido a esta situación, el documento será nuevamente publicado para que las empresas participen en este proceso de licitación.

La convocatoria para el arrendamiento de las mil 500 patrullas quedó desierta, por lo que el documento será nuevamente publicado para que las empresas participen en este proceso de licitación que el gobernador, Miguel Barbosa advirtió que será transparente.

En entrevista, el mandatario local dijo que el gobierno del estado realizará un proceso transparente, por lo que las empresas que no se apegaron a los lineamientos marcados en el documento publicado por la Secretaría de Administración fueron rechazadas.

“No reunieron las propuestas técnicas, habrá nueva convocatoria pero a plazos breves, a plazos breves para que podamos generar mejores condiciones porque había tres propuestas técnicas de las cuales dos eran desechables, una se acercaba, pero en el momento de aceptarla su propuesta económica, eso no se abre”, dijo.

El mandatario estatal dijo que tanto la convocatoria como el procedimiento debe ser transparente, por lo que “habrá nueva licitación. No puede ser invitación, yo no estaré de acuerdo en ese proceso, hasta que sea un proceso transparente, yo no me voy a quemar por ese tema”, dijo.

El gobernador Miguel Barbosa señaló que la seguridad es un tema de prioridad para su administración, por lo que el proceso será transparente y con el claro objetivo de prevenir y erradicar la inseguridad, uno de los problemas más preocupantes para las y los ciudadanos.

AMLO entregará 164 mdp para reparación de escuelas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estará en Puebla el viernes, donde entregará 164 millones de pesos para la reparación de escuelas y otra cantidad similar será otorgada por el gobierno que encabeza Miguel Barbosa Huerta.

En entrevista, el gobernador de Puebla dijo que durante la conferencia mañanera que se realizará en la XXV Zona Militar, se entregarán fondos para la reparación de escuelas con recursos 50 por ciento federal y 50 por ciento del estado.

“Más de mil 500 comités de padres de familia para que comiencen a reparar sus escuelas en una lógica de 51 a 200 escuelas de 5 a 50 alumnos, 150 mil pesos. De 51 a 200, 250 mil y de 200 alumnos en adelante 500 mil pesos”, detalló.

El presidente Andrés Manuel López Obrador visitará al estado por sexta ocasión en este año, por lo que además de llevar a cabo la reunión de seguridad, dará en Puebla la conferencia mañanera y después realizará una gira de trabajo en municipios.

El viernes 4 de octubre se prevé que la conferencia de prensa se realice a las 7:00 horas; a las 13:00 horas estará en el Hospital Rural Ixtepec; a las 18:30 horas visitará el Hospital Rural Zacapoaxtla. En tanto que, el sábado 5 de octubre estará a las 11:30 horas en el Hospital Rural Chiautla de Tapia y, a las 17 horas, se presentará en el Hospital Rural Tepexi de Rodríguez.

Gobierno del estado no desistirá en investigaciones por corrupción

En Xochitlán , el gobernador, Miguel Barbosa Huerta sostuvo que mantendrá su compromiso de sancionar los casos en los que se compruebe el mal uso de los recursos públicos o la comisión de abusos por parte de exfuncionarios y su administración no desistirá en investigar los casos de corrupción y que se concrete la impartición de justicia.

“Los servidores públicos de administraciones anteriores que abusaron de su función, que se creyeron intocables, que se creyeron que estaban en un proyecto político que no iba a terminar, ellos tendrán que rendir cuentas”, sentenció.

En aquella demarcación, el mandatario local también señaló que acompañará a los gobiernos municipales en temas de seguridad, por lo que se les entregarán patrullas, armamento y tecnología, herramientas con las que se preservará la paz que requieren los ciudadanos para vivir sin miedo.