La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió este martes un fallo histórico al declarar constitucional que la ley mexicana garantice el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir libres de violencia ejercida mediante el uso de inteligencia artificial (IA). Por unanimidad de votos, el pleno del máximo tribunal avaló la reforma realizada en febrero de 2024 al artículo 9, fracción III, inciso c, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Zacatecas.

La ministra ponente, Margarita Ríos Farjat, advirtió que la inteligencia artificial representa riesgos específicos y potencialmente graves para las infancias, al facilitar la creación de material de explotación sexual infantil, como los deepfakes, y al ser utilizada por delincuentes para manipular y engañar a menores en entornos digitales.

Aunque la norma fue impugnada por el Poder Ejecutivo federal —bajo el argumento de que el Congreso local no definió con precisión qué es violencia con IA—, la Corte concluyó que no se violan los principios de legalidad ni de seguridad jurídica. Los ministros coincidieron en que el legislador estatal no tenía la obligación de detallar cada término utilizado en la reforma.

“La ley responde a un contexto creciente de violencia digital contra niñas, niños y adolescentes”, subrayó Ríos Farjat.

Durante la discusión, la ministra Yasmín Esquivel Mossa destacó que aunque el marco jurídico de la IA aún es incipiente, el Congreso de Zacatecas optó por adelantarse para proteger los derechos de la niñez y prevenir daños psicológicos, sociales y físicos derivados del mal uso de estas tecnologías.

Por su parte, la ministra Loretta Ortiz Ahlf recordó que en México el 50% de las niñas y niños entre seis y once años usan internet, porcentaje que se eleva al 80-94% en adolescentes de 12 a 17 años, lo que incrementa su vulnerabilidad ante la violencia digital.

Con este fallo, la SCJN sienta un precedente para el desarrollo de políticas públicas y normativas más modernas y preventivas en la intersección entre tecnología e infancia.