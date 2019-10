Programa de seguridad del Mercado Unión se pretende replicar en el Morelos

Existen varios mercados en la mira, pero se comenzará con el Unión, luego se enfocarán al Morelos, para volverlos un espacio de convivencia y seguridad social.

De acuerdo al programa de trabajo municipal, primero se recuperará la zona insegura del mercado Unión con la construcción de un sector dela SSPTM, pero la meta es replicar la acción en el mercado Morelos, advirtió la presidenta de la comisión de Seguridad Ciudadana, Ana Laura Martínez Escobar.

Pero primero se echará a andar el sector del Unión para redondear el proyecto, y durante el 2020 la administración estará en condiciones de extender el área de seguridad en el municipio.

Reiteró que las obras de seguridad del centro de abasto del Unión también se notarán en la dignificación del inmueble aledaño a la CAPU, para mejorar el panorama para sus clientes.

“Nosotros vamos pasito a pasito, vamos por este primero (Unión) y posteriormente con los estudios se podrán intervenir otros espacios municipales”.

Al recordar que el Ayuntamiento cuenta con un presupuesto de arranque de 80 millones de pesos, pero tendrá la opción de ser flexible de acuerdo a los avances en las mesas de diálogo, al indicar que este año se colocará la primera piedra para y la obra de edificación comenzará en el 2020.

En ese marco, al referirse a los predios a donde se pretende construir, existe la posibilidad de recurrir a la extinción de dominio en el mercado Unión, pero esto será como última opción porque el objetivo es que se agoten las negociaciones.

“Seguimos en pláticas con vecinos comerciantes de la zona del mercado pero no hay tema concreto; esperemos que este año quede resuelto el tema, pero no me quiero adelantar, pero lo construimos juntos”, dijo.

Aclaró que las negociaciones están avanzando, al desechar que los locatarios del mercado no quieran ceder; “no está atorada la negociación, estamos avanzamos en buen paso, queremos que todos estén contentos”, sentenció.