Tras negociación termina bloqueo de taxistas en CDMX

Autoridades revisarán la legalidad y operación de las aplicaciones móviles del servicio privado.

Líderes del Movimiento Nacional Taxista (MNT) llegaron a un acuerdo con el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta, donde se comprometieron a no realizar más bloqueos en la Ciudad de México y en otras zonas donde también se manifestaron este lunes. Además, autoridades revisarán la legalidad y operación de las aplicaciones móviles del servicio privado.

Los taxistas inconformes argumentaron que las aplicaciones son ilegales porque para operar un transporte público en Ciudad de México se requiere de una concesión

Después de 4 horas de negociación, pidieron que, a través de una aplicación disponible, para todos los conductores, se mejore lo que calificaron como ‘competencia desleal’ por parte de las plataformas digitales como Uber, Didi y Cabify.

Integrantes del Movimiento Nacional Taxista sostuvieron que no aceptarán por respuesta medidas que no solucionan el problema y no les garanticen un campo parejo de trabajo.

Tras anunciar que este martes el movimiento dará a conocer un nuevo comunicado, los representantes que mantienen enlace con quienes dialogaron en la Secretaría de Gobernación pusieron en las bocinas parte de la conferencia de prensa ofrecida en esa dependencia.

Con información de Excélsior y Político.mx