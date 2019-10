Le tiembla la mano a Morena en el Congreso, evitan matrimonios igualitarios y despenalización del aborto

La decisión de los legisladores es contraria al ordenamiento emitido por la SCJN, para dejar de condenar los matrimonios igualitarios y la interrupción del embarazo.

Sin modificaciones, los legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia, avalaron las reformas enviadas por el gobernador Miguel Barbosa que, entre otras cosas, mantienen al aborto como un delito y que solo reconocen el matrimonio entre hombre y mujer, es decir mantienen el desacato a la SCJN al no reconocer la unión entre dos personas, independientemente de su género.

"Ahora que lo tenían, que contaban con la fracción del PRI a su favor, no se atrevieron ni al matrimonio igualitario ni al aborto (...) No se entiende cómo es posible que teniendo mayoría no lo hayan hecho", mencionó Enrique Núñez, durante el programa Destrozando la Noticia.

Mediante un enlace telefónico, la reportera Yazmín Curiel, explicó que en el tema del aborto sólo se eliminaron las fracciones que existían en el Código Penal, sin embargo, no hubo mayor cambio, por lo cual las mujeres podrán ser presas si deciden interrumpir su embarazo.

¿Les tembló la mano?, preguntó Núñez, "sí porque las propuestas que envió el ejecutivo pasaron sin mayor problema", respondió Curiel.

En la sesión del Congreso, la diputada del bloque priísta, Rocío García Olmedo, amagó con proceder legalmente para echar abajo las reformas, por el ordenamiento que existe en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tanto para la condena de matrimonios igualitarios como para la interrupción del embarazo.

"Habrá un señalamiento porque están yendo en contra de un ordenamiento de la SCJN (...) ¿Quién asesora al líder de los diputados de Morena para hacer esto?", cuestionó Zeus Munive.

¿Cuándo actuarán los diputados morenistas, de manera congruente. Recordarán algún día que se presumieron de izquierda y progresistas?

