Incompletas las iniciativas para erradicar la violencia contra las mujeres

Pide la bancada de Acción Nacional comenzar a trabajar para atacar de fondo el problema.

La coordinadora de los diputados locales por el partido Acción Nacional (PAN), Mónica Rodríguez Della Vechia, advirtió que las reformas aprobadas el pasado lunes en el Congreso del Estado quedaron incompletas e indicó que, en el tema del aborto, debe trabajarse en políticas públicas para evitar los embarazos no deseados, sin que las mujeres tengan que recurrir a la práctica de abortar.

En entrevista, luego de que el pasado lunes votaran a favor de las iniciativas enviadas por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, aclaró que sería algo verdaderamente absurdo oponerse en lo general a la iniciativa que va en el espíritu de proteger a las mujeres, por eso el voto de los diputados de Acción Nacional fue por la aprobación en lo general. Sin embargo, en lo particular, para Acción Nacional la vida es un valor sagrado.

La panista reiteró “una y otra vez hemos sostenido que estamos a favor de la vida y estar a favor de la vida no quiere decir criminalizar a las mujeres”.

La también exdiputada federal indicó: “Estamos por la vida y nos parece lamentable que sigamos dejando pasar la oportunidad de asirnos todos a la agenda que puede ser común y compartida, que es la de la prevención de los embarazos no deseados. ¿Para qué seguir dando vueltas y vueltas a un tema como este que nos divide y no enfocar nuestras energías en la otra cara de la misma moneda?”.

La coordinadora insistió: “¿Por qué discutir, si tenemos frente a nosotros la posibilidad de un gran acuerdo en la educación y la prevención? Estamos a favor de generar las condiciones para que en el Estado de Puebla las mujeres podamos gozar de la protección de la Ley”.

Aclaró que en el artículo 342 del Código Penal, a pesar de que están a favor de que se eliminen las atenuantes de la pena del aborto porque son retrógradas y discriminatorias contra las mujeres “nos duele y nos lastima” que la iniciativa no entra al fondo del problema ni propone soluciones para él, y reiteró que no es suficiente la eliminación de las atenuantes.

“No fue suficiente la modificación legal planteada para atender la delicadeza del problema que pretendemos ayudar a resolver. Estamos obligados a dar un paso más. Estamos obligados a que el Estado de Puebla avance en el sentido de evitar los embarazos no deseados. Estamos obligados a invertir en educación y promoción de métodos de prevención”, expuso la legisladora.

Asimismo, recordó a uno de los ideólogos de su partido: “Carlos Castillo Peraza decía que el problema del aborto no es un problema de una sola persona, ni debe quedar en el ámbito de la conciencia personal o en el albedrío de las personas, es un problema que atañe a la sociedad y que requiere medidas para que no suceda. Se debe defender el derecho humano más importante de todos, el derecho a la vida que tienen aquellos que aún no nacen”.

Recordó que no fue la única iniciativa que se votó y afirmó que los diputados de Acción Nacional están a favor de prevenir la violencia contra las mujeres: “Estamos a favor del reconocimiento y respeto a los derechos humanos de las mujeres, estamos a favor de que se combata cualquier tipo de discriminación contra las mujeres, estamos a favor de generar condiciones que permitan el desarrollo de las mujeres, pero también estamos a favor de que se mejoren las condiciones laborales y profesionales para las mujeres y de que haya más oportunidades para las mujeres”.

Finalmente insistió: “Estamos obligados a promover políticas públicas que verdaderamente vayan en el sentido de empoderar a las mujeres, por eso votaremos en abstención, porque no queremos modificaciones cosméticas, sino atención de fondo a los problemas”.

Las reformas

El pasado martes, el pleno del Congreso del Estado aprobó las reformas a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres; de la Ley para Prevenir y Erradicar Delitos en materia de Trata de Personas; así como del Código Civil y Código Penal, todas del estado de Puebla, manteniendo la penalización del aborto y el matrimonio solo entre hombre y mujer.

Al vencerse el plazo para publicar las reformas para cumplir con las 45 recomendaciones emitidas cuando se declaró la Alerta de Género en 50 municipios por parte de la Conavim, por unanimidad se aprobaron en lo general las reformas, adiciones y derogaciones, así como diversas disposiciones, con lo cual se aprobó el tipificar la Violencia Política de Género como delito.

Los legisladores rechazaron las propuestas de modificar el Código Civil en el artículo 294 para legalizar el matrimonio igualitario, así como la despenalización del aborto y, en éste punto solo se baja la pena a un año de prisión para las mujeres que aborten.

Durante una discusión por más de seis horas, los legisladores rechazaron las propuestas de reforma en lo particular presentadas por la diputada Rocío García Olmedo.