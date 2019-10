Sobrepoblación, pago por visitas y por camas, falta de alimentos e instalaciones insalubres, problemáticas en CERESOS: CNDH

Las observaciones que realizó la CNDH son en torno a la falta de alimentación, higiene, sobre población, actos de corrupción, así como la poca seguridad y atención en temas de salud.

El gobierno del estado ha incumplido con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en torno a las condiciones en las que viven los internos de los Centros de Reinserción Social (Cereso) ubicados en Acatlán de Osorio, Libres, Tepeaca y San Pedro Cholula, pues de las 71 observaciones que emitió desde el año pasado se han desatendido 49.46 por ciento de las mismas.

Las observaciones que realizó la CNDH son en torno a la falta de alimentación, higiene, sobre población, actos de corrupción, así como la poca seguridad y atención en temas de salud, por mencionar algunas; por lo que a un año de haber hecho estas recomendaciones, el gobierno del estado no las ha atendido en su totalidad y pide respuesta a ellas.

El informe, al que tuvo acceso Intolerancia Diario, refiere que se da seguimiento al expediente marcado con el número ISP-9/2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre los Centros de Reinserción Social (Cereso) distritales y regional del estado de Puebla, por lo que a través del oficio No CNDH/DEMNPT/983/2019 que se emitió en septiembre y que es dirigido al secretario de gobernación, Fernando Manzanilla Prieto; Idelfonso Amezaga Ramírez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública; así como a los presidentes municipales de Acatlán de Osorio, Libres, San Pedro Cholula y Tepeaca, se señala que hay un incumplimiento a las recomendaciones que se emitieron el año pasado y solicitan atender los temas a la brevedad.

Y es que, fue en 2018 cuando se emitió un primer informe de supervisión marcado con el número ISP-9/2018, respecto a las condiciones de los Ceresos ubicados en los municipios antes citados, pero en una etapa de seguimiento se detectó que las autoridades incumplieron con las recomendaciones, un año después.

En total persisten 38 recomendaciones, lo que significa el 49.46 por ciento de incumplimiento, así se detalla que para el caso de Acatlán se cumplieron solo 3 de las 21 recomendaciones, 9 están encaminadas a su cumplimiento, persisten 9; del Cereso de Libres se atendieron 4 de las 19 recomendaciones, 4 están encaminadas a cumplirse, persisten 9; para el caso del centro ubicado en Tepeaca se cumplieron solo 4 de las 18 recomendaciones y hay 8 encaminadas a cumplirse, persisten 7; del centro de San Pedro Cholula se atendieron solo 4 de las 19 recomendaciones con avances encaminados a cumplirse 2 y persisten 13.

Sobre población problema en Ceresos

Es el Cereso de San Pedro Cholula el que tiene mayor sobre población con 175.47 por ciento de su capacidad; en este lugar hay 438 internos, de los que 25 son mujeres, en total hay apenas 159 camas. Algunas personas privadas de la libertad refieren que tienen que pagar por una cama, lo que significaría un acto de corrupción.

Además, otra de la problemática en este lugar, ubicado en la zona metropolitana, es que los internos manifestaron que hay cobro de 50 pesos para que los familiares puedan ingresar el día y horario de visita, de lo contrario no pueden recibir a nadie lo que dejaría entrever una complacencia de las autoridades.



Por otra parte, a pesar de que cuentan con comedor, la sobrepoblación provoca que muchos internos coman en sus dormitorios; por cierto que, las celdas cuentan con instalaciones eléctricas improvisadas, lo que significa un riesgo para los internos, además de que hay falta de mantenimiento y olores fétidos, con sanitarios dentro y condiciones antihigiénicas.

5 pesos por día para 3 comidas diarias por interno

En Acatlán de Osorio, las condiciones también son humanas para los internos, señala el informe de la CNDH, pues no se les suministran alimentos elaborados y se les dan apoyo de 150 pesos mensuales por persona para su alimentación, es decir, 5 pesos diarios para tres alimentos, además de que tampoco cuentan con un espacio adecuado para cocinar.

El informe refiere que al 36 por ciento de las personas privadas de la libertad entrevistadas manifestaron que a su ingreso no se les practicó ningún examen de integridad física; además, el personal médico es insuficiente y no existen procedimientos para las consultas, en tanto que, la revisión médica se practica sin privacidad y los expedientes médicos carecen de ficha de identificación y no llevan registro de los certificados realizados.

Al igual que en el resto, en este Cereso hay sobre población, pues los dormitorios son insuficientes para el número de internos; por ejemplo, de 95 internos entre mujeres y hombres, solo existen 58 camas disponibles, incluso algunos internos entrevistados refirieron que tienen que pagar por una cama.

Los dormitorios para personas privadas de a libertad del sexo masculino y femenino se encuentran en malas condiciones, con filtraciones de agua, carentes de ventilación natural e iluminación, con presencia de fauna nociva, en tanto que solo hay un baño para las mujeres que resulta insuficiente.

Por otra parte, se destaca que el 75 por ciento de las personas internas entrevistadas por personal de la CNDH, manifestaron que no les entregaron copia del reglamento a su ingreso, el que contiene sus derechos y obligaciones. Además, el centro no cuenta con actividades laborales remuneradas, mientras que las actividades educativas y deportivas son insuficientes, pero algunos internos se encargan de dichas actividades.

Seguridad insuficiente

En Libres, es insuficiente el personal de seguridad pues apenas hay 12 elementos divididos en dos turnos los que laboran 24 horas por 24 de descanso, además tampoco hay registro de incidentes violentos y se incumplen con algunas normas de seguridad.

Las mujeres y hombres internos consumen sus alimentos en sus celdas, en medio de pestilencia del sanitario, pues no hay espacio de comedor y tampoco cuentan con un lugar adecuado para cocinar, además 90 por ciento de las personas privadas de su libertad manifestaron que el alimento es insuficiente pues solo comen dos veces por día..

En este centro también hay sobre población de 29.41 por ciento; por ejemplo, pues hay 44 internos de las que 3 son mujeres con solo 34 camas, los cuartos tienen olores fétidos y falta de iluminación, incluso con humedad. En este lugar, tampoco se cuenta con la infraestructura adecuada para las personas de la tercera edad y con discapacidad.

Cereso de Tepeaca el menos mal

El Cereso de Tepeaca es el que tuvo menor número de recomendaciones, por una y hasta dos posiciones; sin embargo, es el que tiene menor número de sobre población con 14.44 por ciento, pues entre mujeres y hombres hay 103 personas internas, con apenas 92 dormitorios, lo mismo que en los otros Ceresos, los internos tienen que pagar por una cama.

En este lugar los dormitorios para las personas del sexo masculino son insuficientes, requieren de mantenimiento, existen planchas y colchonetas improvisadas, los cuartos tienen olores fétidos y la iluminación es poca, además de que el área de visita familiar es pequeña e insuficiente.

Los dormitorios cuentan con un solo baño al interior y además no alcanza el número de sanitarios para atender a los internos, al igual que en los otros centros, los internos comen dentro de sus dormitorios y no tienen área adecuada para cocinar.