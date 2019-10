Investigador del Tec de Monterrey es galardonado con presea internacional

El doctor Luciano García Bañuelos colaboró en “Búsqueda basada en criterios de similitud”, una de sus referencias más consultadas por todo el mundo, razón por la que fue premiado.

El doctor Luciano García Bañuelos, investigador del Tec de Monterrey ha sido galardonado con el premio “Test of time” dentro de la Conferencia Internacional en “Business Process Management” celebrada en Viena, Austria en el mes de septiembre.

“El artículo por el que se nos reconoció me permitió corroborar el valor del trabajo en equipo. No hay pretextos, la ciencia no puede darse como un hecho aislado, la colaboración juega un rol importante. Es algo que el comité de selección aprovechó para promover entre los jóvenes participantes: hay valor en el trabajo colaborativo”.

En ese marco, el comité designado seleccionó el trabajo publicado hace 10 años por los investigadores Marlon Dumas de la Universidad de Tartu en Estonia, Remco Dijkmann de la Universidad Tecnológica de Eindhoven en Holanda y el propio Luciano García.

“Búsqueda basada en criterios de similitud” como se denomina al problema señalado en el artículo, ha sido a lo largo de este tiempo, una de sus referencias más consultadas por investigadores de todo el mundo, razón por la que fue galardonado.

“En ocasiones, los trabajos galardonados con un premio al mejor artículo no son los que tienen el mayor impacto en la comunidad asociada a una conferencia. Así, algunas conferencias dan el premio Test of Time a artículos que, después de un periodo, acumulan un número importante de citas, con impacto significativo en la comunidad”.

Cómo funciona

“Pensemos en un banco. Una organización de ese tipo mantiene múltiples procesos de negocios que van desde la apertura de una cuenta de ahorro, la solicitud de un crédito hipotecario, entre otros”.

El investigador también señala que cuando se quiere diseñar un nuevo producto financiero, es frecuente que el proceso se pueda derivar de uno ya existente.

En el artículo se exploran técnicas para buscar procesos, al usar criterios de similitud. Se seleccionaron algoritmos desarrollados en otras disciplinas y se evaluó su idoneidad en el contexto de búsqueda en colecciones de procesos.

La investigación en México y el rol del Tec

El doctor García también es una referencia para comentar sobre la labor de investigación en México, y específicamente en el Tec de Monterrey.

“Pesé a nueve años fuera de México. Me he dado cuenta de que la investigación aquí ha madurado, considerando el número de investigadores nacionales y la consolidación de algunos grupos de investigación. Me da gusto ver que el Tec contribuye al desarrollo de la ciencia en nuestro país”.

Así mismo, el doctor García comenta sobre los retos en su carrera para los próximos años.

“Continuar un trabajo de investigación es un reto por sí mismo, ahora en el contexto mexicano y tratando de mantener viva la relación con los colegas en la red de colaboración internacional que he podido tejer. El reto es también de integrar en esa red a estudiantes y colegas del Tec”.

La Conferencia Internacional BPM cambia de sede cada año. Para el 2020 se realizará en Sevilla, España y se espera que en 2021 se realice en Roma, Italia.

El doctor García es ya un embajador para que la conferencia BPM se realice en un futuro cercano en México, en las instalaciones del Tec de Monterrey, campus Puebla.