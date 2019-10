Festival y matanza de chivos para mole de caderas estuvo en riesgo: Miguel Barbosa

Serán 18 mil cabezas de chivo las que se maten para al menos 80 mil platillos y con lo que se espera una derrama económica de 20 millones de pesos.

El festival de la matanza y arranque de temporada del mole de caderas, platillo enlistado en el patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO, originario de Tehuacán, estuvo en riesgo y, entonces, fue la Secretaría de Turismo la responsable de atraer esta organización, desplazando al Ayuntamiento que encabeza Felipe Patjane Martínez.

La tradicional ceremonia que reúne a las culturas de la región tuvo que asumirse por el gobierno del estado, esto ante la situación de intranquilidad y polarización que se vive en el municipio, tema que el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, reprochó en medio de las decenas de asistentes a este acto de color que se realizó este jueves y que se prolongó por varias horas.

"No hace mucho Tehuacán era una ciudad turística y dejó de serlo por muchas razones, cuando fui enterado que estaba en riesgo de no llevarse a cabo la matanza, el festival, mande a la secretaria de turismo (Fabiana Briseño Suárez) para provocar que esto no ocurriera, lo que estamos llevando a cabo hoy", dijo.

Barbosa Huerta, señaló que haber asumido solo la organización este año dio pie a que para el siguiente garantice que la carne de chivo sea de calidad y con ello logrará su certificación, para entonces conservar el orgullo y la atracción de turistas locales, nacionales y extranjeros.

"Hoy el mole de caderas ya no sabe a mole de caderas, si no se camina a una certificación de parte de la autoridad para que la carne se venda para que esté mole de caderas tenga esta calidad que se necesita, cada año va a irse disminuyendo, primero el orgullo, la calidad y se va a ir disminuyendo este atractivo que en otro tiempo teníamos para que esto ocurriera", dijo.

Serán 18 mil cabezas de chivo las que se maten para al menos 80 mil platillos y con lo que se espera una derrama económica de 20 millones de pesos, por ello es que el gobernador dijo que, será responsable de que la calidad de la carne se cumpla el siguiente año.

En su momento, la titular de turismo, Fabiana Briseño Suárez, comentó que "hoy arrancamos una nueva etapa, es el inicio de la tradicional matanza, estamos esperando una buena afluencia, estamos invitando a la gente de nuestros al rededores, de la Ciudad de México, invitamos a Veracruz, todas estas invitaciones y creemos y vamos hacer de Puebla que sea el punto número uno a nivel nacional", dijo.

700 pesos platillo de Mole de Caderas

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Gustavo Ponce de León, informó que ya hay gente esperando en los restaurantes, incluso "hacen cola", para alcanzar lugar y disfrutar de este platillo típico de Tehuacán.

El platillo, dijo, se vende hasta en 700 pesos, es decir, 200 pesos más que el año pasado y se espera que en esta temporada lleguen visitantes nacionales y extranjeros a disfrutar de este mole que está en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial.

El empresario sostuvo que no se puede calcular la derrama económica, pero es incluso millonaria, ya que además por la llegada de los comensales hay contrataciones temporales de personal, desde meseros y gente en cocinas.

"Tanto de hoteles y restaurantes, es una tradición importante que viene de todas partes de la República y es una fiesta nacional. En Puebla es una verdadera tradición y hay veces que ya no alcanza la producción, gracias a Dios. En Puebla hay muchos restaurantes que tienen fama y se pelean de quién hacen su mejor mole y todos tienen su mejor forma de guiarlo y es una verdadera tradición y verdadera derrama económica importante", dijo.

Ponce de León dijo que, gracias a la difusión de este platillo en otras entidades, hay reservaciones, incluso hay pagos por adelantado pues los visitantes vienen exclusivamente a probar la gastronomía poblana.

Así que del 17 al 20 de octubre se lleva a cabo la matanza de chivo y con ello los asistentes a la entidad poblana, y especialmente a Tehuacán, pueden disfrutar además de pan de burro tradicional de la región.

Baile, pan de burro y folklore

Música tradicional retumbó en el festival de matanza de chivos, mezcal, pan de burro y hasta un baile disfrutaron decenas de visitantes, en su mayoría locales.

Los danzantes invitaron a Rosario Orozco Caballero, presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) y al presidente municipal, Felipe Patjane Martínez, a disfrutar de un baile tradicional, al que también le entró el diputado Fernando Sánchez Sasia, quien además saboreó unos tragos de mezcal.

Los asistentes degustaron de PAN de burro original de la región, pero también de tamales de frijol, que fue aventados por las mujeres quienes conservan su cultura culinaria.

Visitantes disfrutaron de un espectáculo de danzas tradicionales y de temas como el de "Gracias Amor", original de la Sonora Altepexana, nativa de Altepexi, interpretada por un alumno de la escuela de música.