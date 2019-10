Pide Verónica Sobrado eliminar impuesto a la gasolina; diputados de Morena rechazan la propuesta

La diputada panista por Puebla subrayó avaló el incremento en el impuesto a los cigarros y las bebidas endulzadas sin embargo apuntó que se debe considerar una carga impositiva “acorde al crecimiento económico, no estamos creciendo, no se están generando empleos”.

A fin de evitar los gasolinazos, la diputada por Puebla Verónica Sobrado, propuso que se eliminara o al menos se disminuyera el impuesto que actualmente tienen los energéticos.

“Además hice un llamado a lo que en campaña ellos prometieron a las ciudadanas y ciudadanos que era la no alza de la gasolina, es más la baja del precio de la gasolina y eso está en manos del gobierno si se elimina el IEPS”, señaló durante una entrevista telefónica con Intolerancia Diario.

No cabe duda que en #Morena ya olvidaron sus promesas de campaña, votaron en contra de eliminar el impuesto a las gasolinas para favorecer la economía de las familias mexicanas. pic.twitter.com/I2H39Gmdhc — Verónica Sobrado (@veronicasobrado) October 18, 2019

Al hablar sobre la Miscelánea Fiscal 2020, ahondó que el incremento en el precio de las gasolinas tiene un efecto dominó “al seguir subiendo las gasolinas, se eleva el costo de los alimentos que son trasladados, los productos… presenté la reserva pero fue votada en contra por la mayoría de Morena”.

“A pesar de que se hizo parlamento abierto no se está escuchando a las ciudadanas y ciudadanos”, asestó la legisladora de Acción Nacional.

Acción Nacional evitó IVA en ventas por catálogo

Verónica Sobrado sostuvo que fue la oposición del PAN la que logró que a las ventas por catálogo no se les cargue el Impuesto al Valor Agregado (IVA), propuesta que inicialmente envió el Ejecutivo federal como parte de la estrategia para recaudar más dinero en el próximo año.

“Hay temas importantes que desde el PAN se insistieron y que se logró caminar como el no impuesto a las ventas por atálogo porque ahí están inmersas muchas mujeres en la Ley del ISR”, sostuvo.

Cerca de las cinco de la mañana de este viernes, los diputados también avalaron que el porcentaje impositivo a las bebidas endulzadas y los cigarros no aumente y que el impuesto que pagan sólo se incremente en el mismo monto que la inflación de 2019, es decir, que tanto los refrescos, jugos y néctares así como los tabacos sí tendrán un mayor costo a partir del 1 de enero de 2020.

“Es una realidad que los productos que causan un daño a la salud deben de tener un impuesto y el impuesto debe ser acorde a lo que generan y al costo en la salud pública, en eso no estamos en contra. Hay que considerar los impuestos acorde al crecimiento económico, no estamos creciendo, no se están generando empleos”, consideró.

Advierte riesgos por gravar internet

La legisladora federal consideró que no se ha discutido correctamente el tema de la imposición de impuestos a las plataformas de servicios y comercio electrónico: “El internet y muchas de estas plataformas son las que acercan a los ciudadanos en su vida diaria”.

“Hay que tener mucho cuidado y es exactamente en donde nosotros insistimos, no se trata de que se evadan impuestos, se trata de tener claridad en qué tipo de plataformas son y cuál es su utilidad pública. Hoy muchas ciudadanas y ciudadanos tienen contacto a la historia, al desarrollo, gracias a esas plataformas”, refirió cuando se le cuestionó si la educación a distancia también estaría dentro de las aplicaciones que tendrán que pagar impuestos.

PEF 2020, siguiente batalla

La diputada plurinominal adelantó que en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, Acción Nacional dará la batalla para que se transparente cómo se va a gastar el erario ya que actualmente existe un amplio porcentaje del recurso propuesto para entregarse de manera directa.