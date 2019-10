Fin a los monopolios, CATEM desplaza a CTM en obras carreteras

El arranque de las obras de la segunda etapa de la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan marca el inicio de contratos que se darán a esta organización.

“Apoyo al gobernador, Miguel Barbosa, todo el apoyo”, sentenció el líder nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México(CATEM), Pedro Haces Barba, a su llegada y al reunirse de forma breve con miembros de esta organización, previo al banderazo del arranque de las obras de la segunda etapa de la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, lo que marca el inicio de contratos que se darán a esta organización desplazando a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), una de las más beneficiadas en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.

“La CATEM no tiene contrato de obra, hace mano de obra, los contratos los tienen las empresas y se busca que la riqueza que se dé se quede en un los lugares y se reparta, que repartan los camioneros y que puedan trabajar los poblanos, es el sindicalismo moderno, que tiene altura de miras, el de la productividad, el que no se dedica a parar obras, el que se dedica a impulsar toda la productividad en México y por ello CATEM es la confederación más grande”, dijo el líder nacional Pedro Haces Barba en entrevista.

Es la empresa portuguesa Mota-Engil la responsable de estos trabajos, con ello serán beneficiados no menos de mil 500 familias, al generarse empleo directo e indirecto, mientras que la derrama económica será grande, en dicha obra que se invierten 4 mil millones de pesos, mil 200 de la iniciativa privada.

La organización que a nivel nacional cuenta con más de mil 500 sindicatos y 80 mil miembros en el estado fue relegada en los gobiernos que encabezaron Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad, pero ahora además de esta obra también realizan trabajos en las carreteras cerca de los volcanes.

“Que nos traten de igualdad con los trabajadores, les quiero decir algo, con Moreno Valle no tuvimos un solo gramo de trabajo, nada, todo el estado, no solo nosotros, todo el estado con Tony Gali igual, esperemos que este cambio sea para bien de todos los poblanos. Metíamos emplazamientos y los metían al archivo porque si tú te das cuenta, aquí en la zona de AUDI metías un contrato y no podías entrar porque estaba la CTM, lo tenía, lo tenía”, dijo por separado Elpidio Díaz Escobar.

CATEM aportara mano de obra, pero además de tener a 300 camiones ingresando materiales de construcción, esta organización también tiene sindicatos en el ramo de servicios como hoteles y restaurantes, así como otros sectores, por lo que ahora piden igualdad al gobierno del estado.

Carretera retoma el desarrollo de Ciudad Modelo

En su mensaje, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta indicó que estos trabajos retoman el desarrollo de Ciudad Modelo, proyecto que inició en el periodo del exgobernador fallecido, Rafael Moreno ValleRosas.

“Es retomar el gran proyecto de Ciudad Modelo, Ciudad Modelo tuvo una visión de desarrollo económico que fue desviada en sus propósitos, pero en su propósito de origen hay que volver asumirlo”, dijo el mandatario quien aplaudió el arranque de esta obra en su segunda etapa.

Serán 63.3 kilómetros de carretera los que se construyan, por lo que el mandatario reiteró que se retoma el proyecto de origen sin corrupción, así en su participación, José Miguel Bejos, presidente del Grupo Mota - Engil México, indicó que la inversión de este proyecto materializa su interés y confianza en Puebla, al cual calificó como el estado más fuerte del país.

"En este estado, en Puebla, desarrollamos proyectos de talla mundial como la repotenciación del sistema hídrico de Necaxa y la central reversible de bombeo Necaxa 700", apuntó.

En el evento se proyectó un vídeo en el que la empresa dio a conocer su presencia en otros giros.