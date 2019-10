Agiliza SEP entrega de credenciales escolares

La dependencia señaló que el trámite es gratuito.

La Secretaría de Educación informó que con la finalidad de agilizar el proceso de credencialización y que los estudiantes poblanos de todos los niveles puedan hacer efectiva la tarifa preferencial en el transporte público, otorgará de manera gratuita la identificación escolar.



La dependencia señaló que se instruyó a los directores a proporcionar una identificación sencilla en la que se aprecie el sello oficial de la dependencia para acreditar la vigencia de la misma.



A pesar de que este proceso se realiza al inicio de cada ciclo escolar, los estudiantes que no cuenten con su credencial deberán hacer su solicitud ante la dirección del plantel al que pertenecen para que se les entregue a la brevedad y puedan contar con el descuento de $2.50 para microbús y $2.00 en combi.



La SEP señaló que con esta situación, ya no existirá impedimento por parte de los choferes de transporte público para no hacer efectiva la tarifa preferencial del pasaje.

Por otro lado, informó que hará una propuesta para la emisión de una credencial única que cuente con la tecnología de seguridad como hologramas y candados que eviten su duplicidad.