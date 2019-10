Alistan en el Congreso documento de reforma a la Ley electoral

Con la medida se busca fortalecer principios para evitar fraudes, abrir candados a independientes y una nueva distritación, a propuesta del gobernador.

Abrir el paso a candidatos independientes y fortalecer los principios de certeza, imparcialidad, transparencia y objetividad para evitar fraudes electorales se contemplarán en el documento de reforma al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (COIPEP), el que además prevé una nueva distritación, como lo propone el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

Este documento de reforma electoral será presentado en las próximas semanas en el Congreso del Estado, junto con la Ley de Participación Ciudadana que contempla; por ejemplo, la consulta ciudadana y el referéndum; los temas serán analizados, discutidos y en su caso aprobados.

En entrevista, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, informó que para evitar fraudes electorales como el que, desde su postura, ocurrió en 2018, se deben fortalecer los principios con los que se rige el actual Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) para prevenir y evitar que los funcionarios sean sumisos al Poder Ejecutivo en turno y que esto ayude a que ciertos candidatos se fortalezcan en los procesos electorales.

“Lo que necesitamos es fortalecer los principios de certeza, de imparcialidad y de objetividad”, dijo el legislador local, quien el año pasado fue uno de los más activos denunciantes del rompimiento de la cadena de custodia de los paquetes electorales para el cargo a gobernador, que perjudicó a Miguel Barbosa Huerta.

Abrir candados a independientes

El legislador local también dijo que los verdaderamente ciudadanos y quienes porten banderas a favor de causas sociales deben participar en los procesos y se deben cerrar las puertas a los políticos disfrazados de ciudadanos; por ello, se debe abrir el paso y bajar el porcentaje de firmas que se requieren para poder ser considerados aspirantes a cargos de elección popular.

“Nosotros estamos diseñando una reforma, no es una cuestión fácil, es una reforma profunda no es algo que pueda salir rápido, pero va a incluir un esquema diferente para lo que son las candidaturas independientes, el esquema actual de candidatos independientes está hecho para que los candidatos verdaderamente ciudadanos no puedan participar”, dijo.

Aunque sin adelantar porcentajes o los puntos centrales de la reforma que se plantea, el diputado local dijo que la propuesta del diputado Marcelo García Almaguer será tomada en cuenta, ésta, la de bajar del 3 al 1 por ciento las firmas de ciudadanos en apoyo a los aspirantes al cargo de gobernador y diputados, además de disminuir al 2 por ciento las firmas a los aspirantes en cuyas demarcaciones haya 5 mil habitantes; mientras que para el caso de la capital poblana sea del 1 por ciento.

El diputado local dijo que además se deben analizar los tiempos en los que los candidatos deben presentar las firmas, ya que actualmente es poco el tiempo en el cual los aspirantes deben juntar sus rubricas.

IEE considera oportuno abrir paso a independientes

Entrevistada por separado, la presidenta del consejo General del IEE, Sofía Martínez Gorbea consideró importante que las y los legisladores abran los candidatos a las y los ciudadanos para acceder a las candidaturas independientes, por medio de las reformas al COIPEP que serán discutidas en el Poder Legislativo.

“Yo pensaría que es algo importante que se le permita a la ciudadanía acceder más fácilmente acceder a una candidatura independiente y no ponerle tantos candados; sin embargo, repito que todo parte de plantear un escenario y hacer las observaciones pertinentes”, refirió.

Respecto a la nueva distritación de tipo electoral que plantea el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, manifestó que el IEE estará dispuesto a colaborar en mesas de trabajo para analizar el proyecto, pues dijo que es un tema complejo.

“Tiene que ver con muchos factores que son de tipo geográfico, la compacidad de los propios distritos y, además, también es una cuestión que tiene que ver con la política porque los propios partidos políticos tienen determinados cuáles son las zonas en los que tienen generalmente presencia, si nos piden el apoyo técnico con gusto colaboraremos”, dijo la funcionaria.

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, ha planteado realizar reformas en materia electoral para que el estado pase de 26 a 32 distritos, esto de acuerdo a la población y características de cada municipio.

Las reformas deben concretarse antes del arranque del proceso electoral ordinario 2020-2021.