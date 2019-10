Tribuna Radiofónica, pionera del periodismo radiofónico de género

El noticiero conducido por el maestro Enrique Montero cumple 50 años de vida.

Tribuna Radiofónica, que dirige el periodista Enrique Montero Ponce, cumple 50 años de transmisiones ininterrumpidas, siendo el noticiero radiofónico más longevo a nivel internacional, pero además en Puebla fue el pionero en el periodismo de género, teniendo como pilares de su redacción a cinco mujeres, Irma Sánchez Meneses, Alejandra Montero Clavel, Silvia de Julián Anguiano, Pilar Bravo Martínez, Hilda Luisa Valdemar, así como Socorro Gárate.

Fue el 31 de octubre, a través de la frecuencia de la estación XEHR de la familia Cañedo, donde Enrique Montero Ponce inició el primer noticiario radiofónico con el formato de revista, que fue tomado como modelo para los siguientes proyectos, aunque su nombre inicial fue “Esquina Radiofónica”.

El noticiero captó la atención de los poco más 200 mil habitantes que tenía la capital, misma que se informaba a través de la prensa escrita, principalmente por El Sol de Puebla, y sobre todo el vespertino La Voz, que llegó a vender cien mil ejemplares en un día siendo su director Enrique Montero Ponce.

Desde la primera redacción se abrió el espacio a las mujeres periodistas, siendo Alejandra Montero Clavel, junto con Irma Sánchez Meneses, quienes lo acompañaban en la conducción, pero además eran las reporteras de base inicial, junto con personajes como José Luis González Gallo, Efraín Llaguno, Manolo Reyes, Emanuel Coutolenc, entre otros. A principios de la década de los noventa se incorporó la periodista Gabriela Cruz.

Enrique Montero Ponce

Mi mamá me llevó de la mano: Silvia de Julián

Con 45 años de trayectoria, la periodista Silvia de Julián Anguiano, quien durante 28 años colaboró en el noticiario, recuerda su inquietud por estudiar periodismo, pero solo había una escuela en la Ciudad de México, por lo tanto, su familia no estaba de acuerdo, pero fue su mamá quien le dijo “te voy a llevar con el señor Montero, él ayuda a la gente”, entonces recibió la oportunidad de comenzar como aprendiz de periodista.

“Me toca estar en el quinto aniversario de Esquina Radiofónica, que se transmitía en la azotea del edificio Alles, que es donde está Woolworth”, era HR, ahí comencé a hacer mis prácticas, no reporteaba, hacía el café, durante dos años no gané un peso, estudiaba la preparatoria y, después de hacer pininos, Hilda Luisa Valdemar se fue de diputada federal, y las fuentes que tenía se me quedaron”, relató.

Silvia de Julián Anguiano

“En los 28 años que estuve de Tribuna cubrí agrarias, DIF, salud, obreras, educativas, son fuentes muy sociales y siempre peleaba con el señor Montero porque no pasaba mis notas, ya que le daba preferencia a la nota roja, la policiaca, y no a las de salud que eran para salvar vidas”.

“De mi experiencia como reportera de Tribuna, estuve en el primer trasplante de riñón en Puebla, con el doctor Revilla, estar en una cirugía de corazón abierto, el eclipse de 1992 en Africam”.

Silvia de Julián recordó que también colaboró en la segunda etapa del proyecto, ya como Tribuna al pasarse a Radio Oro, cuando la cadena tenía 11 estaciones y tal vez es donde tuvo el mayor auge.

Asimismo, reconoce que tuvo “otra familia”, ya que Pilar, Irma, Socorro, son sus hermanas ya que convivió más con ellas en su vida que con otros.

Pero al mismo tiempo, Silvia de Julián asegura que nunca fue víctima de acoso, de violencia por parte de funcionarios o de la gente, pues fue respetada.

Pilar Bravo, la alumna de Don Enrique

Pilar Bravo Martínez, reportera en activo de Tribuna, que cubrió la fuente de gobierno durante casi 30 años, recordó que en el Instituto de Formación Integral fue su maestro Don Enrique Montero, ahí conoció a Irma Sánchez, siendo estudiantes de periodismo, sin embargo al morir las directoras no pudieron terminar.

Señaló que fue Montero Ponce quien les dijo que se pusieran a trabajar en el Sol de Puebla, aunque su primera incursión en medios impresos fue en Novedades. Asimismo, tuvo un paso por Canal 3, donde José Ramón Fernández fue su primer jefe, haciendo notas, mientras Irma ya estaba en Esquina.

Pilar Bravo Martínez

La periodista fue becada por la Universidad Iberoamericana para estudiar en Sudamérica y, posteriormente, la inquietud de recorrer el mundo, aunque el contacto con Don Enrique continuaba y le pedían que se quedara en el noticiero.

“Estuve seis años en Europa y la relación con Irma seguía, y fue Don Enrique quien me dijo que le enviara algo, entonces hablando por unos teléfonos gratis de migrantes, y comencé a hacer entrevistas convirtiéndome en corresponsal. Entrevisté a Sofía Loren, Lola Beltrán, gracias al embajador”.

“Regresé a Puebla en 1981 y me incorporé a Tribuna y ahí conocí a Silvia, a Socorro, e hicimos un equipo compacto de mujeres periodistas, tal vez el primero en cuestión de género en Puebla".

Ni acoso ni censura

Las periodistas señalan que a diferencia de los tiempos actuales, en los que hay denuncias por violencia en contra de las mujeres, en su caso no hubo ni acoso, violencia, o censura hacia ellas, y aceptan “éramos tratadas como reinas en Puebla”.

Don Enrique

Enrique Montero Ponce fue periodista durante casi dos décadas, persona que cumplió 91 años tiene entre sus grandes personajes a Tony Castaño, Pepe Sulaiman, Nacho Trelles, Emilio Maurer y sus recuerdos están en el exmercado La Victoria, donde escribía cartas hace más de setenta años, Los Pericos y Ángeles de Puebla.

Ha sido premio nacional de periodismo y, como periodista deportivo, cubrió la serie mundial de beisbol, conoció a un joven llamado Cassius Clay (Mohamed Ali), y es reconocido por ser uno de los principales promotores de equipo Puebla.

Los colaboradores

Entre los colaboradores a lo largo de 50 años está Juan Carlos Valerio y Enrique Núñez ambos directores de medios.