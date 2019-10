Denuncia complot la alcaldesa de Aquixtla en su contra; señala a regidor de gobierno

Judith Fernández indicó que tomará acciones legales contra quienes irrumpieron en la presidencia municipal, pues además robar equipo de cómputo, han recibido amenazas.

Luego de que entre el 28 y 29 de octubre manifestantes tomaron las oficinas de la presidencia de Aquixtla y cerraran la carretera Chignahuapan-Tetela, la alcaldesa Judith Fernández Gutiérrez responsabilizó al regidor de gobernación Víctor Espinosa Sosa y al expresidente de dicha demarcación Manuel Sosa, de organizar dicha movilización.

La edil expuso que un grupo de personas se inconformaron por los trabajos de remodelación del parque municipal de Aquixtla, debido a que se argumentaba que estas construcciones dañaban el patrimonio cultural, sin embargo Judith Fernández sostuvo que el proyecto está apegado conforme a la ley.

“Podíamos hacer la revisión del expediente, de todo el proyecto y de acuerdo a lo que la ley nos pidiera, de acuerdo a lo que los reglamentos nos permitieran cambiar los conceptos en alguna otra obra dentro del mismo parque”, destacó la alcaldesa.

Judith Fernández acusó que el día que se bloqueó la carretera, en la toma de la presidencia municipal existió el robo de expedientes de obras públicas, robo y daño a equipos de cómputo, así como agresiones en contra de los funcionarios que ahí se encontraban, “en la oficina que ocupo se llevaron mi laptop (…) es un tema muy delicado, son situaciones que no se habían vivido”.

Por lo anterior la alcaldesa enfatizó que los destrozos solo los causaron un grupo de inconformes que tienen intereses personales, como la destitución de la propia presidenta municipal para que el regidor de gobernación Víctor Espinosa Sosa asumiera el cargo.

Entre los señalados por Judith Fernández está: Gabriel Espinosa Sosa, Cesar Yamil Rivera Espinosa quienes son primos del regidor de gobernación; Manuel Sosa, expresidente municipal, quien además es tío de Víctor Espinosa; y Serafín Barrios.

Acerca de la intentona para relevarla del cargo, Judith Fernández recordó que ella ganó limpiamente en las elecciones pasadas de 2018, pero sostuvo “si la gente, la mayoría decide que por estar trabajando, que por estar gestionando recursos, que por estar haciendo por el pueblo me debo ir, yo me retiro, pero me retiro con la cara bien en alto por el trabajo realizado”.

De acuerdo con la alcaldesa, tanto la carretera como las oficinas de la presidencia municipal se encuentran abiertas; sin embargo, dijo que se presentarán las denuncias correspondientes, debido a que el edificio desde donde despacha recibió daños, además sostuvo que empleados e incluso ella, recibieron amenazas.

Finalmente, la presidenta municipal recordó que la obra en el parque municipal tiene un costo de 4 millones 950 mil pesos, de lo cual el 50 por ciento es de recurso estatal y la otra mitad municipal.