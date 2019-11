Lucero promociona su nuevo disco de duetos titulado “Sólo me faltabas tú”

El material ya está disponible en formato físico (CD y CD+DVD), así como en todas las plataformas digitales.

La llamada “Novia de América”, Lucero, actualmente está promocionando su nuevo material discográfico titulado “Sólo me faltabas tú”, disco que se caracteriza por ser de duetos.

De esta manera Lucero, con gran éxito sigue posicionada interpretando la música de Banda dentro del género regional mexicano.

Del nuevo disco

“Sólo Me Faltabas Tú”, es una producción discográfica compuesta por 19 temas, seis de estos son inéditos.

En cada canción la cantante mexicana destaca por su evolución en el género regional, con una fuerza y arreglos que brindan un sonido refrescante, agregando un toque sierreño que logra impregnar un estilo único en cada canción de este disco.

Algo que se destaca en esta producción, son los duetos que Lucero hace con grandes amigos intérpretes y compositores que se encuentran en el auge de su carrera musical, tanto del género regional mexicano como del pop, logrando una combinación única y fuera en cada uno de los temas.

Respecto a los temas del disco algunos son: Siempre Te Necesito con Gerardo Ortiz, A Través Del Vaso y Mírame con Banda Los Sebastianes, Sólo Me Faltabas Tú con Banda Los Recoditos, A Pesar De Todo con Carlos Rivera, Quién Como Tú, con Luis Fonsi, Como Tú con Luciano Pereyra, Besos a La Lona con Melendi.

Lucero terminará este 2019 con gran éxito, ya que además del lanzamiento de su nuevo disco Sólo Me Faltabas Tú, recientemente regresó de una exitosa gira por Sudamérica, en la que visitó Chile, Argentina y Brasil, donde se ha convertido en la reina mexicana.

Además participa como coach en la nueva temporada de La Voz Kids de Televisa, a lado de Melendi y Carlos Rivera.

De su trayectoria

Con una de las carreras más fuertes en el medio artístico, Lucero empieza en el programa Alegrías de mediodía y posteriormente en Chiquilladas cuando tenía 10 años de edad, estos son parte del éxito en sus inicios, después vienen conducciones de programas como Juguemos a cantar y América esta es tu canción, donde también fue intérprete de los temas centrales.

Su amplia discografía comprende materiales en diferentes géneros como la balada, pop, ranchero, banda, en vivo, tributos y por su puesto de estudio entre estos: Enamorada con banda, Aquí estoy, Lucero en concierto, Mi secreto de amor, Indispensable, Quiéreme tal como soy, Cuando sale un Lucero, Un nuevo amor, Mi destino, Cerca de ti, Piel de Ángel, Siempre contigo, Cariño de mis cariños, Lucero, Solo pienso en ti, Con mi sentimiento, Cuéntame, Lucerito, Un pedacito de mí, Fuego y ternura, Con tan pocos años, Te prometo, entre otros.

Su trabajo en telenovelas abarca muchos protagónicos, pero también antagónicos de gran peso, se le recuerda en: Chispita, Cuando llega el amor, Los parientes pobres, Lazos de amor, Mi destino eres tú, Alborada, Mañana es para siempre, Soy tu dueña, Por ella soy Eva.

En cine están: Coqueta, Delincuente, Fiebre de amor, Escápate conmigo, Quisiera ser hombre, Deliciosa sinvergüenza, Tarzán, (en el doblaje de Jane), Zapata el sueño de un héroe.

Mientras que en teatro: Don Juan Tenorio (clásico) y Regina un musical para una nación despierta.

No pueden faltar los éxitos musicales de temas para telenovela entre estos: Cuando llega el amor, Los parientes pobres, Lazos de amor, Mi destino eres tú, Golondrinas viajeras, Corazón apasionado, No me dejes ir. Así como el tema Mi reflejo de la película animada Mulán.

La conducción es algo importante en la carrera de Lucero, destacan los programas: Alegría de mediodía, Chiquilladas, América ésta es tu canción, Juguemos a cantar, Fiesta mexicana, Premios TV y Novelas, Visita pastoral de Juan Pablo II a México, Latin Grammy, así como los Teletones en México y en USA, solo por mencionar algunas de las muchas conducciones de la mexicana.