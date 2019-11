La inseguridad no se combate con "fuchis" dice Margarita Zavala

Indicó que el país no puede seguir inmerso en un clima de violencia donde el presidente carece de firmeza para actuar.

La inseguridad se combate con firmeza, no con "guacalas", o "fuchis", advirtió la dirigente nacional de México Libre, Margarita Zavala, quien cuestionó la polarización generada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con un discurso de odio que está enfrentando a los mexicanos.

En entrevista al encabezar la asamblea distrital 155, siendo en el distrito XI de Puebla para obtener el registro como Partido político nacional indicó que el país no puede seguir inmerso en un clima de violencia donde el presidente carece de firmeza para actuar, y en las “mañaneras” solo se esté viendo a quién le hace un juicio sumario, o a quién condena.

Dijo que tal situación es muy cansada para el país, y hay un presidente abusivo, sin embargo manifestó que el rumbo que va a seguir el país es el que le quieran dar los mexicanos.

“Si queremos los ciudadanos darle un rumbo de generar los instrumentos pacíficos para no dejarse, para opinar, se va a lograr, y en el caso de México Libre ya tiene más de cien mil ciudadanos, y ese es el camino que se debe tomar, el que los ciudadanos decidan”.

Advirtió que en los estados donde gobierna Morena la situación se polarización es igual con incapacidad para resolver los problemas.

Precisó que el país requiere un nuevo rumbo e indicó que a pesar de la escasez de recursos.

“Si nos va a dar miedo, si nos vamos a quedar con los brazos cruzados, entonces seguiremos con la falta de rumbo, con la inseguridad, y la falta de crecimiento.

Margarita Zavala Gómez del Campo, ex candidata a la presidencia de México, reiteró que hay una grave crisis de inseguridad con un gobierno que decidió desde un principio no enfrentarla, y ahora los mexicanos sufren los más altos índices de inseguridad, de violencia, de homicidios.

“Lo que me preocupa de la inseguridad es que debe haber un gobierno que enfrente al crimen, que no reparta abrazos, que haya autoridad, que el estado mexicano se vea como tal, y que no está a la expensa de ocurrencia ni mucho menos de desorganización o de cobardía, y que se aclare, la inseguridad no se va a reducir con fuchis o guacalas”.

Advirtió que en los estados donde gobierna Morena la situación se polarización es igual con incapacidad para resolver los problemas, donde solo se habla de culpables pero no hay un trabajo para mejorar.

Reiteró que el país requiere un nuevo rumbo e indicó que a pesar de la escasez de recursos México Libre se ha ido consolidando y será la opción para los ciudadanos.

Aprovechar a Puebla

Al hablar de Puebla, reiteró que es un estado que representa mucho para el país, de gente buena, trabajadora, con una gran diversidad cultural que le da una enorme riqueza al país, e indicó que conoce a muchos poblanos por su esfuerzo y talento, y lo importante es que son de todos los sectores de la sociedad que quieren cambiar a México.

La dirigente “México Libre”, consideró que Puebla está confundida , hay incertidumbre, pero sobre todo una crisis por la inseguridad que no se ve que se esté enfrentando, aunque aclaró que esto es a nivel nacional.

“Como lo dije anteriormente, Puebla al igual que la mayor parte del país es una de las víctimas de la falta de seguridad en México, que provoca que los jóvenes no pueden caminar libremente en su calle, que los adultos no puedan poner una empresa, un pequeño restaurante, una estética, que no puedan vender frutas en la calle porque va a haber alguien que los extorsione.

“Frente a la crisis que existe y la inseguridad, México Libre es un camino para hacer algo, somos quienes decimos hagamos algo. Para desarrollar una vocación de servicio que es lo que debe hacer la política y también para ponernos de acuerdo y sacar a México y a Puebla adelante”, sostuvo Margarita Zavala

Discurso triunfador

A sus militantes previo a la reunión nacional de febrero la ex panista manifestó “ nos convertiremos en una fuerza de contrapeso y recordó que para lograr el registro del partido político necesita 234 mil afiliados que se registren en una aplicación del INE.

“Tenemos hasta enero de 2020, estamos en el proceso de auxiliares, pero hay que llamar a los amigos, a los ciudadanos para consolidar el partido”

Aclaró “México Libre es una organización que no está hecha para la candidatura de nadie ni contra nadie, sino en torno a ideas, propuestas y desde luego marca la coyuntura y de actuar por lo que estamos viviendo como país y las dificultades que estamos enfrentando”.