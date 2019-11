Al revelar que la gestión anterior de Acción Nacional tiró a la basura, quemó o desapareció el expediente de Israel Pacheco Velázquez,exlíder del sindicato Benito Juárez García del Ayuntamiento, el titular de la Secretaría de Administración, Leobardo Rodríguez Juárez, advirtió que la dependencia realiza el proceso de reconstrucción.

Pero además, en las oficinas del área a su cargo tampoco se encuentra petición formal ni informal del solicitante para reinstalarlo como un trabajador más de la administración, como en su momento dijo el supuesto solicitante a los diferentes medios informativos.

El exlíder charro Israel Pacheco estuvo preso cuatro años y medio por los delitos de privación ilegal de la libertad, extorsión y enriquecimiento ilícito.

Después de salir de la cárcel, el exlíder charro durante sus presentaciones ante representantes de medios de comunicación meses atrás, dijo que lo único que desea es retornar a su puesto para acumular el tiempo necesario y jubilarse como cualquier empleado más.

Bajo ese panorama, Rodríguez Juárez reiteró que no cuenta con expediente alguno del exsecretario general.

Recordó que la captura, detención y encarcelamiento del extrabajador de la gestión local, es un ejemplo contundente, usado para para silenciar a sus simpatizantes, por las autoridades panistas que en esa época encabezaban la coalición de Puebla Unida en el Ayuntamiento.

El caso del exempleado continúa en proceso de revisión por ser algo que se requiere conocer para tener bajo el panorama todas las acciones correspondientes.

“Resulta que cuando (a Pacheco Velázquez) lo metieron a la cárcel, por eso digo que la anterior administración los reprendía a los trabajadores; los amenazaba, los corría y los metía a la cárcel; en este gobierno les permitimos la libre expresión siempre y cuando no atenten contra la verdad y no provoquen a los compañeros; cuando él es puesto ante las autoridades, la anterior administración, perdió, le robaron, lo quemaron, o lo que hay sido; perdió su expediente laboral, pero nosotros no tenemos su expediente laboral de Israel en el Ayuntamiento”.

Refrendó que están conformando un expediente nuevo con base a sus cuotas sindicales y aportaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al recordar que su antecesor Rafael Ruiz Cordero, Secretario de Administración en el pasado gobierno de José Antonio Gali Fayad, presentó una denuncia ante la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) ahora (FGE).

Adeuda 2.5 millones de pesos

El exdirigente gremial fue liberado el dos de octubre del año previo, inmediatamente exigió al municipio su reinstalación a la administración.

La reintegración fue negada por el gobierno de Luis Banck por contar aún con pendientes legales, como el pago de 2.5 millones de pesos impuestos por un juez federal.

Pecho Velázquez fue capturado en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz; el 14 de abril de 2014, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) confirmó la aprehensión de Israel Pacheco Velázquez y el traslado del entonces líder charro sindical por efectivos de la Policía Ministerial de Veracruz a la ciudad de Puebla para ser entregado a la PGJ.

En un comunicado enviado antes de la media noche del sábado 12 de abril de 2014, la extinta PGJ informó: “La Procuraduría General de Justicia (PGJ) informa que con base en diversos elementos de prueba debidamente documentados por la Fiscalía General Metropolitana, a través de la Dirección de agencias del ministerio público metropolitana sur, se obtuvo del Juez penal de Cholula la orden de aprehensión en contra de Israel Pacheco Velázquez, quien enfrenta cargos por extorsión".

”Una vez obtenido el mandato de captura, la PGJ de Puebla envió un oficio de colaboración a su homóloga de Veracruz, por lo que en una acción coordinada, se logró ubicar y detener a Pacheco Velázquez, en el vecino estado. Israel Pacheco Velázquez quedó a disposición del Juez penal correspondiente quien determinará su situación jurídica”.

Un nuevo anuncio

Susana Vidal Romero —dijo— nuevamente sin presentar documentos oficiales que fue votada como líder sindical del Ayuntamiento, al anunciar que ahora sí, el próximo enero le entregarán la toma de nota, luego de acudir a la justicia federal ante el Juez Quinto.