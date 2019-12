Mientras que el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que las condiciones de las juntas auxiliares deben analizarse para determinar cuáles se elevan a rango de municipio, pues no en todos los casos es viable, el presidente del Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, afirmó que “no se trata de una lista de deseos de Navidad”; por lo tanto, el Poder Legislativo, aclaró, legislará en torno a las necesidades de las y los ciudadanos y no por presión política.

Ambos gobernantes fueron entrevistados después del evento de Destrucción de armas de fuego a cargo de la XXV Zona Militar, por lo que el gobernador Barbosa Huerta, dijo que “quien reúna requisitos sí, quien no los reúna no. Yo admito a estudio todo”, comentó.

En tanto, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, dijo que el suplente de Carlos Morales Álvarez, Abundio Sandré Popoca es quien esta detrás de este “juego político”; sin embargo, advirtió que el Poder Legislativo no trabajará por presión política.

“Quieren hacer juego político donde no lo hay. No se trata de una lista de deseos de Navidad, donde cada quien que quiera ser municipio se dé; eso debe cumplir determinadas especificaciones y se va a consultar en donde se tenga que consultar a la gente, no a una organización. Eso ya lo definiremos nosotros y sin presiones de carácter político”, dijo el legislador local.

Y es que, al menos 15 presidentes de las Juntas Auxiliares, liderados por Abundio Sandré Popoca, anunciaron que buscarán ser elevados a rango de municipios, con el objetivo de que las demarcaciones tengan recursos propios, ya que acusaron que han sido relegados de los presidentes municipales.

“No vamos a estar desmembrando a los municipios. Hay dos casos específicos que son los de Totimehuacán, que tiene otro tipo de características, de raíces, de cultura, y no se trata de que haya 600 municipios nuevos. Todavía tenemos que esperar; no es un tema que tengamos que abordar de la noche a la mañana”, refirió.

Cabe señalar que, fue el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien desde la campaña electoral, prometió a los habitantes de Totimehuacán trabajar para elevar a rango de municipio esta demarcación; por otra parte, hace un par de semanas, durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario dijo que buscará que San Miguel Canoa se convierta en municipio.

Francisco Romero debe revisar 32 obras emblemáticas

En otro tema, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, refirió que aún sin una petición formal, la obligación del nuevo auditor superior del Estado es abrir las cuentas públicas desde el periodo 2011 hasta el 2018, cuando gobernaron en Puebla Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad.

Incluso, el legislador vio viable que se dé luz verde a la revisión de las 32 obras emblemáticas realizadas en el gobierno de Moreno Valle, por las cuales hubo deuda por medio de los Proyectos de Prestación de Servicios.

“Ni siquiera tendría que haber una solicitud. La verdad es que la Auditoría Superior del Estado no ha funcionado y no ha dado la información que la Comisión Inspectora le ha pedido; ha trabajado con opacidad, pero estoy seguro que esto va a cambiar”, dijo.

Por otra parte, anunció que para el siguiente año se trabajará en temas como el aborto y temas pendientes que ha dejado la Legislatura local, por lo que se hará de manera oficial la presentación de una agenda legislativa.