El gobierno del estado dispone de dos mil millones de pesos de recaudación propia, de esta cantidad hará prestamos bajo convenios a los Ayuntamientos para que solventen sus compromisos de fin de año, informó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, previo a una reunión que sostuvo con al menos 30 alcaldes en Casa Aguayo, lugar que quedó acordonado.

“Viene el gobierno del estado el salvador, que es un órgano institucional que recauda porque nosotros en el gobierno del estado a partir de que somos gobierno recaudamos dos mil millones de pesos más, entonces tengo dinerito para prestarles a mis presidentes municipales”, dijo.

Sin embargo, el mandatario local advirtió que a Puebla no lo apoyará porque tiene dinero guardado y lo mismo ocurrirá con otros municipios ricos, es decir, quienes tienen dinero y no lo ejercieron.

El jefe del Poder Ejecutivo local refirió que a los municipios pequeños que le pidieron apoyo les extenderá la mano y lo hará bajo el esquema de convenios, pues son afectados en sus ingresos, debido a la poca recaudación que logran, muchas veces, producto de acuerdos políticos.

“Hay convenios, se hacen convenios con los presidentes municipales, pero no voy a dejar a mis presidentes municipales, aunque no me pidan les voy a dar. Hay municipios que no voy a entregar prestamos como el de Puebla que tienen no sé cuántos millones guardados, eso no, a otros municipios ricos tampoco, que recaudan, pero a los chiquititos que dependen de eso. Yo sé de sus limitaciones”, dijo el mandatario local.

Producto de la recaudación que logró en los cuatro meses que administración, logró reunir dos mil millones de pesos, y afirmó que es un mandatario bien administrado, por eso es que de este dinero saldrá para prestarles a las comunas, pero solo a las que realmente lo requieran.

“Los presidentes municipales como el gobierno del estado reciben las prerrogativas que nos envía el gobierno federal y el gobierno federal nos envía la recaudación que recibe el mes anterior, la recaudación del mes anterior de noviembre fue más baja que otros meses y fue con porcentaje de disminución tanto al gobierno del estado y a nosotros lo que nos envían para los gobiernos municipales, a nosotros nos envió menos 800 millones”, dijo.

Los presidentes municipales quienes solicitaron el apoyo del gobernador fueron de distintas fuerzas políticas, quienes por varias horas se reunieron con él y con la titular de la Secretaría de Finanzas, María Teresa Castro Corro.

Garantiza gobierno seguridad de poblanos

Este jueves se dio el banderazo de inicio del operativo “Vacaciones Seguras Invierno 2019”, con el que se reforzará la vigilancia en diversos puntos de la capital y su zona conurbada. La estrategia de seguridad para esta temporada se basa en seis ejes, para que así las familias gocen de paz y tranquilidad.

“Aquí estamos presentes todos los servidores públicos del andamiaje institucional de los tres órdenes de gobierno en el estado de Puebla, federal, estatal y municipal; este andamiaje de servidores públicos no se va de vacaciones, los que se van son ustedes”, expresó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

El gobernador agregó que la puesta en marcha de este operativo, que estará vigente hasta el 8 de enero de 2020, también contempla una logística para salvaguardar a los peregrinos que, por la festividad Guadalupana, transitarán por las carreteras del estado, así, quienes realicen un trayecto a la Ciudad de México se les brindará seguridad hasta la caseta de Chalco, Estado de México.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta agregó que se pondrá atención y se verificarán las condiciones de los polvorines para evitar alguna tragedia.

En su participación, el Secretario de Seguridad Pública, Miguel Amézaga Ramírez, exhortó a los agentes a trabajar en la encomienda del gobernador para proteger el patrimonio y la vida de los ciudadanos en este periodo vacacional.

Detalló que el operativo comprende seis ejes: Seguridad Turística, Peregrinaciones y celebraciones Guadalupanas, Programa Paisano, Protección en Navidad y Año Nuevo, Protección en Día de Reyes y Regreso a clases Seguro.

Los diferentes dispositivos de seguridad, los cuales contarán con la participación de las corporaciones de los tres niveles de gobierno, se instalarán en centros religiosos, sitios turísticos, centrales camioneras, el aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, zonas comerciales y tramos carreteros, así como el establecimiento de puntos fijos del Instituto Nacional de Migración (INM).

En este operativo “Vacaciones Seguras Invierno 2019”, participan la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), las Fiscalías Generales del Estado y de la República, Protección Civil, así como las Secretarías de Seguridad Pública, Turismo y de Salud del Estado, además del Instituto Nacional de Migración (INM), de igual manera corporaciones policiales y de Protección Civil municipales.