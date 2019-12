Manuel Lapuente, el técnico que hizo dos veces campeón al Club Puebla, calificó como un crimen si se vende el equipo de la franja, e indicó que ellos como parte de las leyendas del equipo están dispuestos a ir a las empresas para solicitar el apoyo de las mismas y lograr obtener los recursos que se requieran.

Al participar en la Comisión de Juventud y Deporte donde se realizó un exhorto al titular del ejecutivo del estado, Miguel Barbosa, para que en el ámbito de su competencia y a través de las instancias que considere pertinentes, realice las acciones necesarias para garantizar la permanencia en la Entidad del Club Puebla, ante su posible venta por considerarse un ícono de identificación e integración de los poblanos, así como de inversión en el estado.

El también ex timonel de la Selección Nacional, manifestó que su papel como ex director técnico, junto con otros ex jugadores que fueron campeones tanto en la temporada 1983-1983, como en la temporada 89-90, dijo que ellos pueden ir a las empresas y tocar puertas para que haya los apoyos, pero requieren que haya ese pronunciamiento de al autoridad.

Dijo que el equipo Puebla es un ícono de identidad del estado, y no debe irse, es un factor de unidad que promueve la práctica del deporte, e indicó que sería un crimen su el equipo se vende.

En tanto Emilio Maurer apuntó “si el equipo se vende es que los poblanos no tendríamos madre, pero la realidad es que si tenemos y por ello se va a quedar”.

En la reunión estuvieron Paul Moreno, Arturo Cañas, Luis Enrique Fernández, Juan Alvarado, Axel Bierbaum que forman parte de las leyendas del equipo Puebla.