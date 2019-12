Esta mañana se dio a conocer en redes sociales de las autoridades de Estados Unidos la detención de Genaro García en Texas por sus presuntos nexos con el crimen organizado en México y por ello rendirá su declaración ante la Corte de Nueva York.

La reportera del New York Times, Ginger Thompson, informó mediante su cuenta oficial de Twitter que el exfuncionario mexicano cuenta con cargos de corrupción, por haber recibido sobornos por parte del Cártel de Sinaloa.

@ProPublica has learned that Mexico's former security minister, Genaro Garcia Luna, has been indicted on corruption charges in NY and arrested in Grapevine, Tx. Source says Garcia Luna had "all kinds of pictures with US officials in his unassuming one bedroom."