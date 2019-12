Este miércoles culminó la fase de grupos de la UEFA Champions League 2019-2020 en la que dejó emociones, sorpresas y hasta decepciones.

En esta edición destacó la pronta eliminación del Ajax, equipo que había sorprendido el año pasado llegando hasta las semifinales.

Equipos de alta jerarquía como el Real Madrid y el Barcelona mostraron ciertas complicaciones; sin embargo, clasificaron en el tiempo esperado.

El actual campeón de Europa, el Liverpool Football Club vivió momentos complicados con el Napoli de Hirving Lozano y el RB Salzburgo, por ello fue de los últimos equipos en lograr su clasificación.

Finalmente, la sorpresa de la temporada fue el Atalanta italiano, pues en su primera participación en la máxima competición a nivel de clubes logró clasificar a la siguiente fase.

Los 16 clubes que calificaron a los Octavos de Final de la Champions League 19-20

Grupo A: París Saint Germain (PSG) y Real Madrid

Grupo B: Bayern Múnich y Tottenham Hotspur

Grupo C: Manchester City y Atalanta

Grupo D: Juventus y Atlético de Madrid

Grupo E: Liverpool FC y Napoli

Grupo F: FC Barcelona y Borussia Dortmund (BVB)

Grupo G: RB Leipzig y Olympique Lyon

Grupo H: Valencia y Chelsea

El sorteo de la fase de los Octavos de Final se realizará el próximo lunes 16 de diciembre.