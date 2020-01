No pasará el gasoducto por los cerros de Pahuatlán, en la Sierra Norte de Puebla, aseveró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su novena visita al estado.

Acompañado del gobernador Miguel Barbosa Huerta, el titular del ejecutivo federal, llegó con una serie de compromisos para la zona serrana.

Además de la promesa de que no pasará el gasoducto, adelantó para Pahuatlán, programas de mejoras en caminos, así como escuelas y apoyo a campesinos.

En todos los proyectos, aseguró que el dinero o los recursos llegarán directamente a los beneficiados, para evitar la corrupción de antaño.

Prohibido proyecto de muerte

Respecto al gasoducto, que era una de las mayores exigencias de los pueblos indígenas de la región, indicó que aunque se les pague a las empresas, no afectarán los “cerros sagrados”.

Un día antes, circuló el posicionamiento del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo, donde se expuso que desde hace unos años, la Sierra Norte del estado se ha visto amenazada con los llamados proyectos de muerte: fracking, minería a cielo abierto, hidroeléctricas, gasoductos, entre otros.

En respuesta, López Obrador, indicó que no están a favor de las mineras, sino del pueblo, por lo que no pasará el gasoducto.

Señaló que se heredaron muchas cosas podridas, pero al no ser la misma política de antes, no se ha entregado una sola concesión para la explotación minera.

Indicó que tan solo se concesionaron 26 millones de hectáreas en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, por lo que ya se prohibió la entrega del territorio nacional.

Y es que desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el 40 por ciento del territorio nacional fue concesionado, por lo que firmó que en su primer año de gobierno no se ha entregado nada.

Indicó que la moda en Estados Unidos, para la extracción de gas el método del fracking, el que ya se prohibió en México, por el indiscriminado uso del agua.

“Se encontraron contratos firmados por miles de millones de dólares, al ser revisados se llegó a un acuerdo de ir a tribunales internacionales, para que bajen las tarifas, por lo que se logró un ahorro de 4 mil 500 millones de dólares”, reveló.

“En los contratos hay cláusulas, para que vean como son contratos leoninos, donde establecen que si la empresa no puede de todos modos el gobierno tiene que pagar”, sostuvo.

“Sin les digo, aquí en Pahuatlán, aunque tengamos que pagar, no va a pasar el gasoducto por los cerros sagrados y no vamos a aceptar esas condiciones, vamos a proponer otros trazos que no afecten las zonas sagradas. No va a pasar por este cerro ese gasoducto”, dijo para arrancar los aplausos de la concurrencia.

Beneficios

Asimismo, señaló que habrá más beneficios para la región de Pahuatlán con la construcción de escuelas y caminos, además de la instalación de una sucursal del Banco del Bienestar.

Reconoció que en su primer año de gobierno se ha ido avanzando, aunque no como quisiera, pero se realiza una estrategia y forma de trabajo que están dando resultados.

“Eran muchas las fugas, no les importaba al pueblo. Ahora no se permiten los negocios jugosos que se hacían al amparo del poder público. No se permite la corrupción e impunidad”, insistió López Obrador.

Incluso, aseguró que no ha habido gasolinazos, ni habrá: “No va a aumentar, el precio del diésel, del gas y la luz, es un compromiso”.

De este modo, dijo que con los ahorros en el combate a la corrupción, se han logrado los beneficios a la gente de manera directa.

Por lo tanto, en Pahuatlán entrará el programa Sembrando Vida, en el que tenga una parcela, comunal, ejidal o de pequeña propiedad, recibirá un apoyo de 5 mil pesos mensuales, para cultivar.

De esa manera se da trabajo en las comunidades, dijo, al señalar que actualmente se siembran 500 mil hectáreas al empezar en el sureste, solo en Chiapas son 200 mil las que se siembran, en las que trabajan 80 mil campesinos.

“Se les paga para que cultiven, el propósito es que cuando termine el sexenio, ya tengan producto, se siembra vida y se da trabajo”.

Además, dijo que habrá una sucursal del Banco del Bienestar, para evitar traslados en el cobro de los apoyos o beneficios, más de cinco mil personas.

Refirió que se continuará con el programa de la Escuela es Nuestra, el que consiste en que cada institución educativa recibirá un presupuesto para mantenimiento y ampliación con la construcción de lo que requiera.

Por lo tanto el dinero no pasará por todas las dependencias, sino directamente de la federación llegará a las escuelas, el que se anejará por un comité, recursos que serán destinados dependiendo el número de alumnos.

Asimismo anunció la construcción de caminos, de Tenango a San Pablito, dijo que se hará de manera distinta, con licitaciones y convocatorias, ya que luego las empresas dan moche (sic), mordida, soborno y por eso les entregan la obra.

“No hacen buenos trabajos, nada más una cápita de asfalto, ahora se entregara de manera directa a las autoridades de los pueblos (…) Los hace la gente con revolvedora y los hacen las mismas comunidades. Los hacen bien hechos, son obras de arte”, dijo al referir que en Oaxaca ya se está realizando de esta manera.

Se da el trabajo a la gente, se reactiva la economía en la comunidad y todo se va a ir realizando con el apoyo