En dos meses se emitirá la convocatoria para la apertura de nuevos verificentros, por ello el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que ésta licitación será transparente y apegada a legalidad, rechazo beneficiar a concesionarios retirados en el periodo de Rafael Moreno Valle Rosas y advirtió que los actuales centros de verificación convertidos en un monopolio serán severamente supervisados.

De acuerdo con el estudio del que se encarga la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, a cargo de Beatriz Manrique Guevara, se abrirán 32 centros en todo el estado, es decir uno por cada zona, esta información la adelantó la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso del Estado, Nora Merino Escamilla.

En tanto que Barbosa Huerta advirtió que los Centros de Verificación que incumplan con los requisitos marcados por ley serán cerrados, por ello es que "si cambiaron su tecnología es su problema porque los vamos a revisar y si uno de los 17 centros de verificación del monopolio ese que está instalado no cubre requisitos todos ¡good bye! va haber todo nuevo, el estudio lo que va arrojar es cuántos verificentros habrá por lugar", dijo el gobernador.

En este orden, el gobernador refirió que los Centros de Verificación solo se abrirán de acuerdo al estudio que arroje la Secretaría del Medio Ambiente y con total transparencia, es decir, "no puede haber 17 en el estado, ni puedo decir que a los que fueron despojados de sus verificentros por Moreno Valle yo se los voy a reintegrar, no, son decisiones absolutamente diferentes, cuando venga la convocatoria que concurse", sentenció.

En el último trimestre del año pasado, dueños de Centros de Verificación que fueron cerrados en el periodo de Rafael Moreno Valle, pidieron la intervención del gobernador, Miguel Barbosa Huerta para emitir una convocatoria y entonces puedan concursar.

Los concesionarios quienes incluso se ampararon ante la decisión de Moreno Valle, hicieron énfasis en ser beneficiados, con el compromiso de implementar nueva tecnología y con ello brindar buena atención; sin embargo, el gobernador dijo que la convocatoria será abierta y el proceso será transparente y solo quienes cumplan con los requisitos serán beneficiados con concesiones.

Mano dura contra delincuencia en la capital

En otro tema, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que en los siguientes días intervendrá en la seguridad pública en la capital, esto luego de los hechos delictivos que se han registrado y que toca por competencia atenderlos al gobierno de Claudia Rivera Vivanco.

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que se requiere de una mejor coordinación con el gobierno de la capital con el objetivo de reducir los índices delictivos, y dijo que "el combate de robo de vehículos, a transeúntes, tiene que ver con las fuerzas del orden que dan una inmediatez en la relación sociedad seguridad pública, requiere una mejor coordinación entre el gobierno del estado, autoridad federal y gobierno municipal, ningún gobierno debe cerrarse analizar el desempeño de nadie de sus integrantes y que el gobierno del estado va a meterse a esos temas".

Y es que, grupos de ciudadanos han acusado la incapacidad de Claudia Rivera Vivanco para atender los temas de seguridad, por ello es que han exigido la intervención del gobierno del estado, en este sentido, el mandatario local afirmó que en los siguientes días se pondrán en marcha acciones para atender el tema.

Puebla sin zona de tolerancia

Al ser cuestionado respecto a la prostitución que existe en las principales calles de la capital, el gobernador rechazó de forma tajante que en el estado deba existir una zona de tolerancia y afirmó que se debe buscar una estrategia para poner orden en las calles del Centro Histórico.

"Me preocupo no porque yo sea de la cultura de la mojigatez, veo a las sexo servidoras como personas que por necesidad que tienen esa forma de ganarse la vida, pero tiene que haber una regulación más estricta y debe haber una regulación Municipal. No para violentar derechos humanos, ni de trabajadores (...) El gobierno del estado asumirá esa parte. Las zonas de tolerancia no son parte de la cultura de las relaciones sociales en nuestro estado, son parte de la cultura de convivencia en otros estados, no en Puebla, no soy un mojigato, pero creo que podemos explorar mejores vías para que esto sea diferente", dijo.

El mandatario local insistió en una mejor coordinación entre los gobiernos estatal y municipal de Puebla con el objetivo de atender las demandas de las y los ciudadanos, quienes exigen pronta atención de las autoridades municipales.