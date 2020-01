Después de ser reprobada por los ciudadanos la instalación de bolardos y macetas en diferentes puntos de la Angelópolis como en la 2 Oriente y bulevar 5 de Mayo, por genera caos vial y no contribuir a la eficiencia de movilidad, la titular de la Secretaría de Movilidad, Alejandra Rubio Acle advirtió que se mantendrán en calles del Centro Histórico y en la Zona 30, además durante este 2020, aumentará la presencia del nuevo mobiliario público en perímetros peligrosos para peatones.

Además, anunció nuevas inversiones para este proyecto “no sacado de la manga”, porque el único motivo es parar el exceso de velocidad de los conductores de unidades motoras en Zona 30, además de mejorar el cuidado de persona para evitar más muertes como ocurrió el año pasado por atropellamiento.

Precisó que en la estrategia vial no existe una mala planeación en la instalación de estas nuevas herramientas de educación vial para proteger a los ciudadanos.

Rubio Acle precisó que los incidentes vehiculares presentados a lo largo del día previo derivan por la falta de pericia e imprudencia de los conductores, además porque no están acostumbrados a conducir con respeto a los transeúntes.

“Lo que se vio (protestas) ayer es la imprudencia de los conductores; es lógico que no están acostumbrados a una reducción de carril, por eso tenemos que ir educando con este tipo de estrategias”, subrayó.

La dependencia a su cargo reforzará el proyecto con la instalación de bolardos y macetas ornamentales en calles donde se requiera proteger al peatón.

Dijo que la administración municipal comenzará una campaña de difusión para que los conductores no argumenten que han sido sorprendidos por este proyecto de movilidad urbana de respeto a peatones.

Consejo de Comerciantes lamenta estrategia

En ese marco, el presidente del Consejo de Comerciantes Establecidos del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez lamentó que la titular de la Secretaría de Movilidad, Alejandra Rubio Acle realice proyectos desde "el escritorio" sin conocer las verdaderas necesidades de movilidad del centro histórico.

Precisó que estas estrategias no están sustentadas metodológicamente porque se provoca que afectaciones a movilidad, además que provocarán accidentes en el Centro Histórico.

Lamentó que este tipo de estructuras se coloquen sin estudios y sin tomar en cuenta a los sectores, lo cual en lugar de mejorar el paso al peatón, está afectando el traslado en esta zona.

"Es necesario que la titular del área deje de hacer los proyectos desde el escritorio, debe escuchar a todos los sectores de la comunidad para tener orden; no el desorden que está provocando con sus decisiones".

El dirigente empresarial ejemplificó la 2 Oriente y bulevar 5 de Mayo, en donde se instalaron macetas ornamentales que impiden el fácil acceso tanto a peatones, camiones que distribuyen mercancía y turísticos.

"Ayer se documentó que una unidad repartidora de productos y un autobús turístico, tuvieron dificultades para dar la vuelta, eso genera pérdida de tiempo, daños a los elementos que han colocado y falta de movilidad".

Reprobó las decisiones que se están tomando por ser deficientes, sin planeación, no ayudan y los recursos se van al basurero.

Bajo ese horizonte, pidió a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco no apoyar proyectos de movilidad que no están funcionando y a la titular de la secretaría que no muestra capacidad, busque una solución global como en las ciudades de primer mundo.