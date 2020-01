Un pacto de civilidad entre los grupos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) será lo conveniente para que este instituto político logre conservar la mayoría de legisladores y legisladoras en el Poder Legislativo local y federal, y el triunfo se replique en los municipios, considero el morenista Eric Cotoñeto Carmona.

El pacto entre morenistas servirá no solo para acordar posiciones en la dirigencia estatal próxima a renovarse, sino para fortalecer al partido en la víspera de las elecciones de 2021, ganar espacios de elección popular y desde el partido político apoyar a los gobiernos emanados de esta fuerza política.

En entrevista, Eric Cotoñeto Carmona señaló que “una vez que hayamos agotado la parte interna de Morena, quien es el presidente nacional como estatal entonces ya vamos a la parte de la estructuración del partido para salir con los 217 candidatos a presidentes municipales, los 15 candidatos a diputados federales y los 26 candidatos a diputados locales. Hay un reto grande, pero creemos que vamos a salir victoriosos en 2021 y tenemos el tiempo suficiente para poder crear esta estructura y para poder crear una unidad dentro del partido”, dijo el morenista.

El próximo 30 de enero se cumplen los 90 días que ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que Morena emita su convocatoria y reponga el proceso de elección tanto de los Consejos Nacional y Estatales como de los Comités Ejecutivo Nacional y Estatales, luego de que el proceso quedara suspendido por las irregularidades en el padrón.

De acuerdo a la orden del TEPJF es abrir el proceso a los militantes quienes llegaron a Morena después de noviembre de 2017, es decir, que participen en las decisiones del partido lopezobradorista, de ahí que surgieron opiniones encontradas entre los morenistas en el sentido de que los métodos de selección sean por encuestas, aunque otra parte opina que sea por asambleas distritales.

“Hay varias teorías, si hay encuesta será solo a los que están en el padrón de afiliados, seguimos sin saber qué va hacer el nacional, si se decide por la encuesta y si será a población abierta o exclusivamente al padrón de militantes, hasta que no salga la convocatoria. Yo me inclinaría por las asambleas distritales, como veníamos haciendo el proceso anterior, una encuesta hacia los militantes si se decide así, es más difícil para una encuestadora, tendríamos que tener un padrón al cien por ciento confiable y no tenemos esa confiabilidad”, dijo Cotoñeto Carmona

#EnHilo 👉🏻 El reto de los nuevos dirigentes será trabajar para convencer a las y los ciudadanos de la propuesta política y con ello conservar la mayoría en el Poder Legislativo en el proceso electoral 2021 y ganar la mayoría de los 217 municipios. 🗳️



Luego de las asambleas distritales realizadas el año pasado, que resultaron con desmanes e inconformidades de morenistas debido a que el padrón de militantes no es confiable, Cotoñeto Carmona señaló que “debemos aprender de los errores”, para evitar que en el proceso de renovación que se consumará en este primer trimestre se vuelvan a cometer.

Desinteresado en dirigencia estatal

Una vez más, Eric Cotoñeto Carmona, afirmó estar desinteresado en participar como aspirante a la dirigencia estatal de Morena, pues su trabajo va más allá de un cargo, pues es el de consolidar al grupo morenista y con ello que en 2021 este partido logre el triunfo.

“La decisión sigue siendo la misma vamos a participar en el proceso interno para fortalecer a Morena; sin embargo, no me interesa la dirigencia estatal en este momento. La participación personal en estas asambleas es la unificación de todos los equipos, lo dije hace un año y lo volveré a repetir que el pacto de civilidad política debe de existir y debemos salir en un solo partido aun cuando existen varios equipos en Morena”, dijo.

El morenista convocó a la madurez política de todos los grupos al interior de Morena, pues más allá de los cargos públicos, dijo que se debe privilegiar la verdadera ideología y doctrina del partido que formó Andrés Manuel López Obrador.

“Debemos tener esa madurez política de aprender a perder y si nuestro equipo no sale con la mayoría de consejeros también lo vamos a decir, la idea es unificar a todos los equipos y a Morena”, dijo.

Mario Bracamonte debe mostrar sensibilidad política

En este orden, Cotoñeto Carmona convocó a que el delegado con funciones de presidente de Morena, Mario Bracamonte González, muestre madurez política y sensibilidad, para unificar a los militantes y juntos enfrenten el proceso electoral que este año inicia oficialmente.

“Que tenga esa madurez política y esa sensibilidad para poder hacer este llamado a todos los equipos y tratar de hacer una mesa de trabajo en donde podamos converger todos los equipos y salgamos en un acuerdo donde podamos participar ya sea en las asambleas o en una encuesta que salgamos lo más fortalecidos y que tengamos ese pacto de civilidad en todas las asambleas si es que se decide por las asambleas”, dijo.

Finalmente, el morenista señaló que él trabaja de cerca con los morenistas con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de este partido político en la víspera del siguiente proceso electoral.