El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Lorenzo Rivera Sosa, llamó a la militancia a iniciar la batalla por el 2021, y aseguró que las victorias se pueden comenzar a construir desde ahora para bien de los ciudadanos.

Ante liderazgos políticos de los municipios de Tecali de Herrera y Tzicatlacoyan, dijo que son lo más valioso del PRI y los que dan vida al instituto político e indicó “Empecemos a construir victorias del 2021 trabajando desde ahora, sustituyendo la pasividad por la actividad, avancemos llevando en la mano convicciones y no intereses, valores, principios y no demagogia, lealtades y no complicidades, pero sobre todo, es hora de que tomemos un nuevo rumbo, alentados por nuestro profundo amor a México", mencionó.

Rivera Sosa agradeció la asistencia de los presentes a la reunión, así como a los simpatizantes y militantes, jóvenes integrantes del PRI, por su empeño y enfatizó que, tras realizar recorridos al interior del estado, la militancia priista le ha demostrado que se tiene toda la inquietud, el deseo y la disposición para trabajar por el partido para salir adelante, explicó que las mujeres y hombres que trabajan a diario por el tricolor, tienen la plena convicción de saber perder una batalla y al mismo tiempo levantarse con responsabilidad para seguir buscando lograr las victorias en los siguientes años.

“El PRI tiene simpatizantes y militantes que siempre han dado la pelea en cualquier elección, todas y todos ustedes son importantes; son lo más valioso del PRI y los que le dan vida al instituto político”.

Sostuvo que el Partido Revolucionario Institucional se mantiene como una oposición responsable ante el panorama político que enfrentan y llamó a la militancia a cerrar filas en torno a la recuperación de las causas sociales.

Además, lamentó que el gobierno federal haya desaparecido diversos programas sociales que atendían a la población, por lo que destacó que ahora es momento de hacer que el PRI sea un partido de las causas de la gente que más lo necesita.

Por ello, indicó que la instrucción del presidente el PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y de la secretaria general, Carolina Viggiano Austria, es el de devolverle el sentido social al partido, tras señalar que el partido Morena es un ave de paso y que el PRI regresará a la senda del triunfo, asimismo convocó a los priistas a exigir a los gobiernos en turno que cumplan lo que prometieron en campaña porque le están fallando a México a Puebla y a sus municipios, dijo.

“El revolucionario institucional también ve con preocupación la disminución de los recursos públicos destinados a la BUAP y a los presidentes municipales, a pesar de que estas últimas figuras son quienes pueden hacer cambios de impacto en las comunidades porque tienen más cercanía. Tampoco habrá presupuesto suficiente para hacer nuevas carreteras que conecten a los pueblos ni para mantenimiento de las mismas.

Advirtió: “Los recursos para el campo también disminuyeron, así como para la creación de proyectos productivos, mientras tanto, aumentaron aquellos que tienen fines electoreros, a través de la Secretaría del Bienestar, cuyos programas carecen de reglas de operación.

“Exhortamos al nuevo Gobierno de Puebla a atender las necesidades de la sociedad y a poner atención a las causas de los ciudadanos que hoy gobierna, sin hacer acepción de personas” , concluyó