Al cumplirse 90 de los 120 días que otorgó la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) para que los concesionarios del transporte público modernizaran e instalaran sistemas de seguridad en todas las unidades, Arturo Loyola, representante de la Coordinadora de Transporte Público indicó que no solicitarán prórroga al gobierno del estado para realizar dichas modificaciones.

Arturo Loyola manifestó: "Decimos que no podemos solicitar una prórroga porque sería alargar la agonía en la cual se encuentra actualmente el transporte, decimos que no es una solución pedir una prórroga".

En entrevista, apuntó que desde que se realizó el aumento al transporte público a 8.50 pesos, entre mil 500 y mil 800 transportistas han realizado la modernización de sus unidades, algunas de estas rutas son la Azteca, 62, 10 y morados.

Recordó que en un inicio, al autorizarse el aumento al pasaje, no se contemplaba el descuento a estudiantes -descuento que, de acuerdo a Loyola, los mismos transportistas han subisidado- sin embargo no rechazó el apoyo a la economía familiar.

"No es que nosotros no estemos de acuerdo con este tipo de apoyo a los estudiantes en base a la situación económica que vive actualmente las familias mexicanas, a lo que siempre hemos apelado es al apoyo a la economía familiar, pero hemos sido muy claros en que no debe caer esta responsabilidad a los propios transportistas".

Cabe destacar que fue el pasado 7 octubre 2019, cuando se publicó en el Periódico Oficial del Estado el aumento al transporte público en Puebla, este incremento supondría la renovación de las unidades, teniendo un plazo de 120 días para que los concesionarios y transportistas pudieran realizarlo.