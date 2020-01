Ana Teresa Aranda Orozco advirtió que en el PAN una mujer está incurriendo en violencia política de género en contra de sus propias compañeras, y es la dirigencia nacional la que debe poner los ojos en Puebla, ya que la presidenta de un partido no puede violar los estatutos.

En conferencia de prensa, para respaldar a sus compañeras panistas Amparo Acuña, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Ana Teresa Aranda junto con Augusta Díaz de Rivera, Guadalupe Arrubarrena advirtieron que presentarán denuncias contra la presidenta del Comité Directivo Estatal por esa violencia política.

Quien fuera presidenta estatal del PAN, candidata a la gobernatura, diputada federal, secretaria de Estado, siempre por el mismo partido, indicó que los panistas en sus principios deben respetar a las mujeres, y llamó a Genoveva Huerta a volver al marco estatutario.

Advirtió que Huerta Villegas está generando violencia política de género al remover de sus puestos a mujeres para colocar a sus incondicionales y tener el control para manipular la asignación de candidaturas en el proceso electoral 2021.

Reitreró que con estas acciones Huerta Villegas no está abonando a la unidad del PAN y está atentando en contra de los derechos políticas o de las mujeres en lugar de apoyar a este género para que puedan formarse y poder acceder a una candidatura.

"Lo que queremos es una rectificación, la señora no se está comportando a la altura, claro que lo puede hacer si le pone voluntad pero independientemente que quiera o no ponerle voluntad estamos acudiendo a las instancias superiores (...) Lo dejó muy claro Mónica cuando hace referencia a este ánimo de buscar posiciones para fortalecer su propias estrategias hacia 2021, no la unidad y el fortalecimiento del partido sino colocar incondicionales en todos los puestos y eso simple y sencillamente lo que hace es fragmentar".

Aranda Orozco advirtió que en caso que Huerta Villegas no se quite "las telarañas" que tiene en su cabeza recurrirán a todas las instancias jurídicas y políticas para exigir respeto a las mujeres en el PAN y no descartó la posibilidad de solicitar que sea removida de cargo.

Aranda Orozco precisó: “Yo soy una panista de verdad, esa condición me la he ganado a pulso con una militancia efectiva a partir 1989, he tratado de ser congruente y afortunadamente lo he conseguido. El llamado es a recuperar el afán de lucha que tenían los panistas hace algunos años.”

En tanto, la exsecretaria de Promoción Política de la Mujer del PAN Amparo Acuña, señaló que, a pesar de que reconocieron su labor al frente del área, la dirigente estatal del partido le hizo firmar su renuncia con efecto para el 15 de enero, sin dar justificación de su remoción.

Amparo Acuña apuntó que su separación del cargo se dio por ser esposa del dirigente municipal del PAN en Puebla capital, Jesús Zaldívar Benavides.

La regidora Augusta Díaz de Rivera indicó que no es posible que se recurra a la violencia política en contra de las mujeres por estar casada con alguien, y señaló que en el caso de los hombres no se habla si es ocupó un cargo por ser cuñado o sobrino de un funcionario.

Reunión con Marko Cortés

Rodríguez Della Vechia, en la rueda de prensa, advirtió que si bien el estatuto interno del partido faculta a la dirigente para hacerlo, el documento partidista no puede estar por encima de la Ley Orgánica del Congreso y anunció que habrá una reunión con Marko Cortés.

Recordó que, de acuerdo con el procedimiento para la designación del coordinador, debe darse mediante previo acuerdo de los integrantes del grupo legislativo, sin que hasta ahora haya habido una reunión entre los cuatro integrantes de la bancada.

“Los Grupos Legislativos deberán acreditar su formación y designar Coordinador en la segunda sesión del primer año de ejercicio legal de la Legislatura, quien podrá ser removido en cualquier tiempo por la mayoría de sus integrantes".

Mónica Rodríguez reiteró que sigue siendo la coordinadora de los legisladores panistas, e incluso en la junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, ella es reconocida como tal.