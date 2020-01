Al advertir que si los picaderos al interior de los mercados municipales llegaron a consolidarse en el panorama social fue por complacencia, miedo y omisión de algunas autoridades, la alcaldesa Claudia Rivera acentuó que la estrategia desarrollada por su gestión marcha por el camino correcto para desaparecerlos del mapa.

La alcaldesa de Puebla precisó que desde hace seis años no se realizaba algún plan para intervenir y atacar esas acciones que realizan algunas personas al margen de la ley.

Admitió que el progreso de las acciones va a pasos lentos para desarticular a esas bandas y a esas actividades realizadas al margen de la ley.

Al finalizar el acto protocolario de la toma de protesta a los nuevos titulares de las mesas vecinales, reiteró que son los propios locatarios de los centros de abasto, quienes informaron sobre esas actividades delictivas que poco a poco se van desarticulando.

Rivera Vivanco insistió que durante los operativos, los ocupantes de los espacios manifiestan conductas que no permiten implementar otro tipo de operativos.

“El combate a las adicciones es un área que estamos fortaleciendo solo es hacer el operativo sino la instalación del comité de adiciones, la oferta de estupefacientes, sustancias toxicas, genera una problemática social más amplia”.

Pero aclaró que aunque los operativos son sigilosos y con mucha precaución para no lastimar a las personas trabajadoras y a sus clientes cotidianos de productos para alimentar a sus familias, la autoridad a su cargo implementa acciones contundentes que no se realizaron desde hace más de un lustro para evitar venta de estupefacientes.

Bajo ese horizonte, recordó que El Grillo operaba sin ser molestado al seno del mercado Morelos, acción que inclina el pensar a que era protegido por alguien o algunas autoridades de gobiernos anteriores, pero aclaró no tener certeza de una muy probable protección.

Pero puntualizó que sí estaba enterada de la existencia del ahora encarcelado y cómo se estaba organizando desde hace cuatro o cinco años, “si se hicieron las acciones adecuadas, pensaría que no, porque cuando entramos había un problema, había una situación crítica de denuncias de ciudadanos, hoy estamos combatiéndolos, desarticular una banda que estuvo operando sin ningún control sin estrategia que los pudiera enfrentar; me parece que hoy lo logramos y va ayudando, no podemos cantar victoria, son pasos pequeños en este plan de seguridad”.

En ese marco, el titular de la Secretaría de Gobernación, René Sánchez Galindo refrendó la existencia de picaderos, como la víspera reveló la presidenta de la comisión de Gobernación Ana Laura Martínez Escobar.

Dijo que ahora al interior de los mercados municipales existe un ambiente más tranquilo, pero aceptó la existencia de nerviosismo en las zonas aledañas del mercado Unión.