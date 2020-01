La caravana por la justicia encabezada por Javier Sicilia y varios integrantes de la familia LeBarón no tendrá reunión en Palacio Nacional adelantó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La manifestación iniciada el pasado 23 de enero tiene como finalidad exigir justicia para las víctimas de la violencia en todo el país.

Al ser cuestionado sobre este rubro, AMLO informó que la caminata por la verdad es lo mismo que la marcha por la paz y que como tiene adversarios no quiere que le falten al respeto a la investidura presidencial.

“Es lo mismo de la marcha de la paz que busca que se atienda el problema de la inseguridad y de la violencia, pues no tengo tiempo, no tengo oportunidad de atenderlos, además lo dije no quiero que se vaya a faltar el respeto a la investidura presidencial porque tenemos adversarios”.

Afirmó que si aceptara una reunión o plática con ellos sería entrar en una serie de errores desencadenados.

“Nuestros adversarios andan a la caza de errores, se dice coloquialmente a la caza de gazapos, entonces como estamos sometidos a este escrutinio tenemos que cuidarnos, no caer en ninguna provocación, ser respetuoso de todos, creo que tenemos ese derecho, incluso a ser dueños de nuestro silencio”.

La caminata por la Justicia arrancó el jueves 23 de enero en Morelos y se espera que los integrantes lleguen a la Ciudad de México a pie este sábado por la tarde.