En el reciente reporte que realizó la Organización Mundial de la Salud (OMS), dio a conocer que hasta el momento se tienen confirmados 28 mil 60 casos de coronavirus en China y un saldo de 564 personas muertas por la epidemia.

Esto lo dio a conocer Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, quien expuso que la comunidad científica trabaja arduamente para aplicar vacunas y tratamientos para evitar la propagación de dicha enfermedad, por lo que afirmó que estas no son “balas de plata”.

El titular de la OMS destacó que al combatir otras enfermedades como el ébola, en África, la organización ha coordinado los esfuerzos de cooperación e investigación para que los financiamientos de investigación apoyen las prioridades.

Adhanom Ghebreyesus anunció que la próxima semana se tiene contemplado un foro global de investigación el 11 y 12 de febrero, en la que será la reunión más importante de lo que va del año para la comunidad científica.

Finalmente, el director de la OMS informó que actualmente lucha contra algo que está "en las sombras" y señaló que es fundamental conocer completamente las propiedades del coronavirus originado en Wuhan para atacarlo de forma precisa.

"No sabemos la fuente de la 2019-nCoV brote, no sabemos cuál es su reserva natural y no entendemos adecuadamente su transmisibilidad o gravedad".