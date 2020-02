Realizar un cambio de dirigencia en las siguientes semanas en Morena sería "caótico", consideró el consejero de este instituto político, Eduardo Gandúr Islas, quien se pronunció por posponer lo cambios internos y dejar que Yeidckol Polevnsky quede al frente, esto en medio y a pesar de las impugnaciones por la llegada de Alfonso Ramírez Cuéllar a la dirigencia nacional.

Gandúr Islas afirmó que está probado que en Puebla y Baja California, se lograron triunfos electorales, gracias al apoyo y liderazgo de Yeidckol Polensky, entidades que fueron gobernados por el PAN y que dieron paso a la Cuarta Transformación, sin la ola lopezobradorista.

En entrevista, Gandúr Islas, refirió que es momento de dejar la pugna interna en Morena y posponer el proceso interno, especialmente cuando este año arranca el proceso electoral ordinario que concluirá hasta 2021, en el que se elegirán a presidentes municipales y hará renovación en las Cámaras de Diputados Federal y Estatal.

"No puedes hacer un cambio de dirigencia en vísperas de un proceso electoral, eso es caótico, se necesita a alguien que haya llevado procesos electorales, además Yeidckol Polevnsky fue quien llevó al triunfo a Puebla en 2019 y quien llevó el triunfo en Baja California con un triunfo brutal, en donde se llevó todo de todo Morena y además Andrés Manuel no estaba en la boleta electoral, eso tiene que ver con la capacidad de dirigencia que tiene la presidenta Yeidckol Polensky y más allá de hablar de personas no se puede hacer ese cambio por eso", dijo.

Gandúr Islas dijo que "hay mucha gente buena" en Morena que apoya a los diferentes grupos encabezados por Yeidckol Polensky como por Bertha Luján, pero consideró que la unidad será un punto fundamental para consolidar a Morena, especialmente cuando se acerca un proceso electoral; "son grandes mujeres, grandes líderes y tienen muchas herramientas para poder sacar del atoyadero a este partido, pero ya está la división y hay que abonar a que esto termine", dijo.

Morena, dijo, debe ocuparse de preparar y sacar adelante cuadros políticos que den la batalla electoral en 2021, quienes ofrezcan contenido a los electores, lejos de la política tradicional, por ello convocó a que los morenistas se unan a favor de la Cuarta Transformación.

"La unidad no es una cuestión que se decrete, se construye con acciones, con trabajo y esa unidad se va a dar en el sentido de que tanto quienes apoyan a un grupo como a otro se sienten a platicar y a resolver las diferencias básicas, aquí no es la lucha de quítate tú porque voy yo o una lucha de intereses, quienes quieren darle continuidad al proyecto de lo que es el partido y quienes quieren hacer un cambio a nivel estructural que es esta invasión de actores externos de otros partidos y que tratan de meter la política tras partidaria Morena que es cámbiate la playera roja o la azul para ponerte la guinda", refirió.

El morenista dio que en este momento no conviene ni la pugna en los tribunales por los acuerdos en el Congreso Nacional y tampoco conviene un cambio de dirigencias, pues lo que más importa es la formación de cuadros, quienes sean competitivos en 2021, además de sacar adelante los procesos que en este momento se viven en otras entidades.

"Lo primordial es que los estados que tienen elección este año puedan llevar a cabo su proceso de selección de candidatos y sus campañas en el menor tenor de conflicto interno, tienen que apaciguarse las cosas, unirnos en ese sentido para derrotar a la mafia del poder que está en esos estados y veámonos a ofrecer contenidos a la ciudadanía".

Morena esta en orfandad

Con la salida de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de Morena, pues él fue el presidente de este partido, y con ello la desbandada de militantes quienes ocupan cargos en las administraciones federales, estatal o municipal, este partido quedó en la orfandad, por ello Eduardo Gandúr Islas se pronunció por la formación de cuadros y por recuperar el activismo.

Señaló que en su creación, Morena se concentraba en la realización de talleres, diplomados, formación de cuadros y la lucha por temas sociales pero ahora tanto a nivel nacional como a nivel estatal se han dejado a un lado estos temas, ya que la militancia se ha enfrascado en una lucha de poderes interna.

"Vivimos un proceso de orfandad política en Morena, eso hay que entenderlo, cuando Andrés se fue a la candidatura por la presidencia, Morena cayó en la orfandad (...) todo el tiempo de estar haciendo talleres formativos, cursos, charlas, diplomados con contenidos muy estructurados, todos los esfuerzos que hagan los estados se ven minimizados por todas las acciones que está haciendo el gobierno a nivel estatal y municipal porque la Cuarta Transformación está presente en todos ellos", refirió.

De acuerdo a Eduardo Gandúr Islas, lo viable es posponer la renovación de las dirigencias, sin prisas, para que la renovación sea completa, tanto a nivel nacional como estatal y que esto genere oportunidad a quienes han estado activos desde la creación de este movimiento para que representen al partido político.

"Qué tiene que pasar una renovación de la dirigencia completa, hay mucha gente que quiere estar en el partido, que quieren ser líderes y tienen todo el derecho para hacerlo porque además los encargos no son para siempre, tienen que ser la mejor oportunidad para servirle a la gente, tanto en la función pública como en el partido, tiene que ser un espacio en donde se muestren las capacidades para transformar la realidad", dijo.

Gandúr Islas es aspirante a la dirigencia estatal de Morena; sin embargo, dijo que esperará el momento para poder participar en este proceso de renovación, en tanto, refirió que desde su trinchera aportará a la Cuarta Transformación.