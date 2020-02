La imparable ola de violencia en contra de feminicidios, arropada por la indiferencia gubernamental de los tres niveles por los asesinatos de Ingrid Escamilla Vargas y de la pequeña Fátima Cecilia de tan solo siete años, crímenes que han estremecido a México y al globo; las mujeres poblanas salieron a las principales calles de Puebla a exigir a la autoridad desarrollar programas efectivos para garantizar seguridad a chicas de todas las edades.

“Te quejas de una pared, te quejas de un monumento, pero no te quejas de un machito violento", “No nací mujer para morir por serlo”, "Si mañana soy yo, si mañana no vuelvo, quémalo todo y destrúyelo por dentro", “Mujeres asesinadas, aquí no pasa nada, pared pintarrajeada”, “hermana mía, vete tranquila que por ti buscaré justicia, mientras luchemos todas unidas, estaremos más protegidas”, “La indiferencia nos está matando”, “Ya no lo podemos soportar” y “Exigimos justicia para todas”, al unísono entonaron durante la marcha.

Estudiantes vestidas con playeras negras también recibieron la solidaridad de algunos hombres, durante el recorrido de la Marcha por Todas.

Acompañadas con cartulinas en mano a donde claramente se leía: “Somos el Grito de las que ya no están”, “pintan paredes y eso a ti te parece vandalismo, matan mujeres y eso te da lo mismo” y “callan a una, gritamos todas”, “Callan a una, gritamos a todos”, “Somos el grito de las que ya no están” y “Rayan paredes, parece vandalismo, matan mujeres, eso a ti te da lo mismo”; captaron la atención de los ciudadanos y turistas, los visitantes se acercaban para conocer el sentido de la protesta.

#EnHilo || Al gobierno de la Federación le importa más una rifa de un "pinche avión" que desarrollar acciones efectivas para garantizar la seguridad de las mujeres, destacan manifestantes en el Centro Histórico.



Vía: @jamsmilan 📹 pic.twitter.com/NjFOIZtIec — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) February 20, 2020

En la plaza de armas, escudadas con el cántico: "Si mañana soy yo, si mañana no vuelvo, quémalo todo y destrúyelo por dentro", las chicas prácticamente exigieron a las autoridades del estado, municipio y Federación, abandonar la actitud de indiferencia “que nos está matando”.

Desde el corazón de la Angelópolis, las chicas recibieron el apoyo de algunos padres de familia; las jóvenes estudiantes clamaron justicia por todas las desaparecidas y asesinadas.

Las chicas con fotografías de mujeres y niñas asesinadas, colocaron una ofrenda adornada con flores y veladoras en el asta bandera.

Daniela Munguía Rugeiro, titular del colectivo "Ya No Mas", leyó los nombres de las recientes víctimas, como el de la chica serrana Ingrid Escamilla, el de la pequeña Fátima, el de Anahí que continúa desaparecida, además el de Joselinne, Jaqueline y el de la bebé de cinco meses que fue arrojada en un predio baldío.

Ellas, subrayó, ya no pueden estar con nosotros; no murieron de una enfermedad, ni de causas naturales, fueron asesinadas brutalmente, fueron violadas, torturadas, eran niñas, mujeres con hijos, estudiantes, licenciadas, activistas y “nos fueron arrebatadas”.

Munguía Rugeiro reprobó que Andrés Manuel López Obrador esté más atento a la rifa de una nave aérea que a la ola de feminicidios en el país. "Es cuestión de seguridad, es cuestión de que este gobierno le importa más la rifa de un pinche avión que las muertes de las mujeres en México".

Lamentó que continúe la venta de niñas, el tráfico de órganos de niños, ya “estamos hasta la madre de esta situación, si el pinche gobierno no nos cuida, nos vamos a cuidar entre nosotras".

Sumarse a “El nueve ninguna se mueve ”

Además pidió a todas las mujeres poblanas a sumarse al paro nacional “¡El nueve ninguna se mueve!” del lunes nueve de marzo, al acentuar que es una muestra de visibilizar que en México las autoridades se deben dar cuenta de cuánto valen las mujeres y cuánto pierden si un día el sector femenil no aparece en ningún lado.

La chica con un valor civil a prueba de balas, reveló que generó el colectivo para levantar la voz porque en el 2017 fue violada; no quiere que le ocurra algo similar a nadie más y para colaborar para que las nuevas generaciones crezcan de manera segura.

“No es justo que el gobierno nos siga ignorando y que la gente hago lo que quiera con nosotras, es momento de que el gobierno ya haga algo porque nosotras diariamente haremos marchas y cerraremos las calles”.