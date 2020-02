Ante la ola de contagios de coronavirus que se registró esta semana en las regiones de Lombardía y Véneto, al norte de Italia, el Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI) decidió cancelar todas las actividades deportivas que se llevarían a cabo este domingo, entre ellas, tres partidos de la Serie A como medida preventiva para evitar una mayor propagación.

El Presidente del CONI, Giovanni Malagó, informó este sábado que los eventos a realizarse en los próximos días fueran suspendidas mientras se atienden los casos de coronavirus.

Las regiones norteñas de Italia suman tres muertos y 30 contagiados en las últimas 72 horas, motivos por los cuales, las autoridades sanitarias y deportivas tomaron medidas.

Los partidos Atalanta vs. Sassuolo, Verona vs. Cagliari e Inter vs Sampdoria fueron aplazados por decisión de la Serie A y confirmados por los propios equipos de fútbol en sus redes sociales.

🚨 | ANNUNCIO



Si comunica che la partita di @SerieA #InterSampdoria prevista per domani sera è rinviata a data da destinarsi 👉 https://t.co/XUadjko3kW#FCIM — Inter (@Inter) February 22, 2020

Por otro lado, la Serie A señaló que el resto de la jornada 25 Genoa vs. Lazio, Torino vs. Parma y el Roma vs. Lecce si se jugarán con normalidad.

Cabe resaltar que en las otras ligas de fútbol como la Tercera División o Serie C también tomaron medidas como aplazar el partido entre el Piacenza vs. Sanbenedettese y el duelo de Mantova ante Fanfulla, correspondiente a la Serie D (Cuarta División).

Hasta el momento, el departamento de salud de Italia ha informado que estos son los únicos casos confirmados de coronavirus en el país.