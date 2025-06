Este sábado 14 de junio inicia el Mundial de Clubes organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en donde participarán 32 clubes de todo el mundo.

Manchester City, Chelsea, Bayern Munich, Real Madrid, River Plate, Inter de Miami, Al Hilal, Porto y Juventus son algunos de los equipos que competirán por la gloria de levantar el trofeo del Mundial de Clubes que se disputa por primera ocasión en la historia.

Entre algunos de los ausentes a este nuevo torneo se encuentran equipos como Barcelona y Liverpool quienes no cumplieron con “un conjunto de métricas y criterios objetivos” que fueron claves para poder ser considerados a participar en este nuevo certamen.

Asignación de boletos

Los boletos asignados por la FIFA para las confederaciones fue de la siguiente manera:

AFC: 4 cupos. ( Al-Ahly, Wydad Casablanca, Espérance de Tunis y Mamelodi Sundowns)

CAF: 4 cupos. (Al-Hilal, Urawa Red, Al-Ain, Ulsan Hyundai)

Concacaf: 4 cupos. (Monterrey, Seattle Sounders, Pachuca, Los Ángeles)

Conmebol: 6 cupos. (Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo, River Plate, Boca Juniors)

UEFA: 12 cupos (Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, PSG, Borussia Dortmund, Inter de Milán, Porto, Atlético de Madrid, Benfica, Juventus, Red Bull Salzburgo)

OFC: 1 cupo. (Auckland City)

País organizador: 1 cupo. (Inter de Miami)





Criterios de clasificación para el Mundial de Clubes

Como en cada torneo, los equipos se colocaron en grupos del A al H, quienes se enfrentarán entre si para conseguir 3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota, y clasificaran por cada grupo los dos primeros equipos.

Inicio del Mundial de Clubes 2025

Este sábado inicia el torneo del Mundial de Clubes con el partido entre Al-Ahly vs Inter de Miami a las 18 horas tiempo de México, siendo el único partido de este día.

Para este domingo se tendrán los partidos entre Bayern Munich vs Auckland City, PSG vs Atlético de Madrid, Palmeiras vs Porto y Botafogo vs Seattle Sounders, con horario desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas, la primera fase del torneo terminará el próximo 26 de junio, teniendo un día de descanso y el 28 de junio reanudándose la ronda de los mejores 16, la final será el próximo 13 de julio.





Transmisión del Mundial de Clubes

El torneo podrá ser visto mediante diferentes plataformas y televisoras en México, siendo DAZN quien transmita todos los partidos, mientras que Vix Premium y Canal 5 transmitirán algunos partidos.