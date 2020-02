Tras anunciar que éste martes presentará el Plan Global de Pastoral 2020-2024, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, indicó que la iglesia ha corregido errores, y se prepara para corregir los que existen, advirtió que en el caso de los abusos a menores son los únicos que han actuado en contra de los responsables, no solo retirándolos del ministerio, sino dando parte a la Fiscalía, y hay cero tolerancia, asimismo hizo un llamado a respetar la vida no solo de las mujeres, sino de los hombres y dejar de vivir en la cultura de muerte.

En entrevista con Intolerancia Diario, previa a la presentación del documento, el ministro precisó que la iglesia es humana, integrada por humanos y se cometieron errores, sin embargo en los últimos 11 años se ha trabajado para corregirlos.

“El objetivo del plan es caminar, seguir avanzando , superando las partes negativas, las sombras, ya que se vive de luces y sombras, y hay que mantener la ilusión de salir adelante.

Queremos después de ver y juzgar la realidad actuar como discípulos misioneros, y ahí están las líneas de acción y objetivos”.

Al señalarle que uno de los señalamientos es el abuso a menores, Sánchez Espinosa sostuvo que son de los errores que se han ido corrigiendo, y no hay tolerancia, ya que se trata de crímenes en contra de menores.

“Son hechos muy dolorosos, reales en muchos casos. Ha habido casos muy dolorosos a nivel iglesia universal y a nivel iglesia particular. Creo que desde el Papa Benedicto, y ahora el Papa Francisco se ha trabajado y luchado porque se castigue”.

“La iglesia es la única que ha afrontado éste tema, otros sectores e iglesias no lo han afrontado. Nosotros hemos afrontado un tema tan doloroso tanto para la sociedad como para la misma iglesia”.

“Hay exigencias por parte del Papa de que se tiene que actuar, de lo contrario somos cómplices. Cuando se tiene una denuncia sobre un sacerdote, inmediatamente se separa del ministerio, se inicia la investigación interna, y se da parte a la Fiscalía”.

“Si se demuestra la inocencia, se regresa al ministerio, pero en caso de ser culpable se le retira totalmente del sacerdocio”.

Comentó que en Puebla fue creado un concejo diocesano al interior de la arquidiócesis para realizar las investigaciones en torno a abusos a menores o grupos vulnerables.

Vivimos en una cultura de muerte

Queremos tratar el aspecto humano de la persona, anunciar y construir la dignidad humana, con tanto desprecio a la vida, la inseguridad, la violencia, y la misión nuestra es formar en valores.

Cuestionado sobre el tema de violencia en contra de las mujeres, de la menor Fátima, expresó “lamentablemente se está viviendo en una cultura de muerte, de desprecio a la vida, pérdida de valores, y hay que hacer algo, construir a través de la formación en valores una nueva dignidad humana”.

“No solo son los feminicidios, eso es un agravante, pero hay muertes de hombres, familias enteras, niñas, niños”.

“Dice el mandamiento: No Matarás, pero no solo, no matarás, sino no mentirás, respetarás a tú hermano. El respeto a la persona es importante, y en el Plan de Pastoral vamos a trabajar para una mayor dignidad humana, el respeto de las niñas y los niños, de las mujeres”

“La mujer en la familia es sagrada, es la base en la sociedad, en la iglesia. El modelo a seguir es el de Nazaret”

El nuevo plan

Explicó que el Nuevo Plan de Pastoral para la Arquidiócesis de Puebla, 2020-2024, se presentará a todos los agentes de pastoral, aproximadamente 1,200 participantes, representando a 380 parroquias.

Recordó que se ha hecho un recorrido por casi 11 años, analizando cuál es la situación sociopolítica, económica, cultural, en Puebla, y la situación de la iglesia.

“Se ha hecho una mirada a la realidad, y se ha hecho como discípulos misioneros, el objetivo es la evangelización, pero hay que saber cómo está Puebla en diversos aspectos. Hay una autocrítica a la iglesia, con una mirada a la realidad social, y a la eclesiástica.

Y en la segunda parte tratamos de interpretar esa realidad como discípulos, misioneros, sacerdotes, religiosas, seminaristas”.

El arzobispo expresó que se mantiene la iglesia misionera, discípula, y Aparecida sigue vigente, y es la línea de acción, y muchos documentos, como el Anuncio del Evangelio Alegre, líneas.

Comentó “En Puebla, seguimos con una actividad intensa pastoral, obispos, sacerdotes, laicos y da esperanza, además de ser ciudad religiosa, se mantiene en alto nivel de catolicad, con el 90 por ciento de católico, al día se visitan dos o tres comunidades, para conocer la realidad, no es lo mismo la ciudad que las zonas rurales, la zona norte con la zona sur.”

Precisó que hay un plan global con líneas concretas para cada zona, diferentes culturas, diferente piedad, se pensaba que la zona sur era la más religiosa, sin embargo es la zona oriente, Ciudad Serdán, Libres, Tlachichuca, Oriental, Chichiquila, con todas las parroquias.

“Tenemos Pueblos originarios, hay que adaptarnos a la cultura de esos pueblos originarios, por ello la pastoral tiene que ser para acompañar procesos”.

Manifestó “tenemos como iglesia que impulsar la dimensión social de la evangelización porque eso es lo que ha fallado, estamos bien en las partes profética y litúrgica, pero en la parte social, ha faltado un poco”.

Recordó “Cáritas, no es sólo el asilo, es el trabajo social en las parroquias, el Banco de Alimentos, proyectos sociales, pero hay que darle un mayor sentido social.”