Después de una movilización histórica de más de 100 mil estudiantes, los representantes del Comité Estudiantil Interuniversitario de Puebla (CEIP), anunciaron que en su reunión con el gobernador Miguel Barbosa, lograron una serie de acuerdos entre los que se incluye la creación de una Fiscalía Universitaria.



"Es importante que se dé seguimiento, si lograron ciertos acuerdos hoy, y de repente pasan ciertos meses y esto (la inseguridad) no está bajando, y decirles (a las autoridades) ¿si me cumpliste todo?, ¿qué hacemos?, algo no está funcionando", señaló Gerardo "Yuca" Sánchez en la mesa de Off The Record, que por esta ocasión especial se transmitió en jueves.



Luis Enrique Sánchez señaló que esta puede ser una gran oportunidad para que los problemas entre la rectoría de la Universidad Autónoma de Puebla y el gobierno estatal, se resuelvan: "es una gran lección para que todo se arregle en privado", dijo. Incluso si los temas son de índole legal, dejando de lado la parte política y mediática, agregó Enrique Núñez.



Núñez también recalcó que hay que ser conscientes de que la inseguridad no se podrá acabar de la noche a la mañana, "va a tardar un poco, pero se tienen que ver resultados inmediatos, no en la desaparición de los delitos sino en una línea claramente descendente".



Los estudiantes del CEIP, afirmaron que la comunicación con el gobernador será permanente y que además de los temas sobre la seguridad universitaria, en la reunión se trató la violencia de género como uno de los temas puntuales a resolver.



¿Qué cambios se verán a corto plazo?



