Feministas durante la marcha desarrollada este domingo exigieron a autoridades estatales, municipales y a la LX Legislatura, aterrizar acciones efectivas para evitar que las mujeres se conviertan en un dato estadístico más, durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Además, exigieron reformar el Código Penal y la ley de salud para evitar la criminalización de mujeres que interrumpen el embarazo y realizan maternidades elegidas.

Las chicas exigieron a los 41 diputados acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Unión (SCJN) para reformar el Código Civil 294 y permita el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo.

La diputada federal Nayeli Salvatori, se colgó de la marcha femenil, al unirse al contingente.

Durante el recorrido las mujeres, reprobaron la incidencia delictiva en su contra como se nota Puebla en los primeros lugares en territorio nacional en ataques sexuales en contra de mujeres y crímenes.

Durante su recorrido realizaron el pase de lista de mujeres asesinadas. La mamá de Paulina Camargo, Doña Rocío Limón coreó los nombres de jóvenes asesinadas, además exigió a las autoridades a inplementar verdaderos programas que incidan en garantizar la seguridad de las mujeres.

Fustigaron que las autoridades estatales no den respuesta en localización de mujeres desaparecidas desde hace varios años previos y sean incapaces de hacer acciones efectivas.

Mujeres con sus hijos en brazos, también repudiaron que las autoridades gubernamentales y municipales no tengan capacidad para dar respuesta positiva a la inseguridad que vive el sector femenil de Puebla.

Las feministas retomaron el cántico de los universitarios que protestaron el jueves previo por las ejecuciones de Ximena Quijano Hernández, José Antonio Parada Cerpa, Francisco Javier Tirado Márquez y el conductor de un Uber,Josué Emmanuel Vital; "señor, señora no sea indiferente se matan mujeres en frente de la gente" y "Mujer escucha esta es tu lucha”.

Bajo ese panorama lamentaron, “me golpeaba embarazada hasta llegar al hospital. Me quería quitar a mis tres hijos y me amenazaba de muerte. Di no a la violencia física y psicológica”.

En algunas cartulinas se leía, "empodera a una niña y cambia al mundo”, “las mamás, las mamás no queremos ni una más”.

Un grupo de universitarios de la Ibero también se unieron a la marcha, al igual que su rector Mario Ernesto Patrón Sánchez.

Elementos de la SSC, advirtieron que marcharon aproximadamente seis mil personas por el bulevar 5 de Mayo hasta llegar al zócalo.

Las pintas

Algunas mujeres pintaron de rojo unas áreas principales de la Fiscalía General del Estado (FGE) en protesta por la falta de respuesta positiva para resolver casos de mujeres asesinadas.

También pintaron algunas estaciones del sistema de transporte colectivo RUTA.

El Ángel Custodio también fue vabdalizado por algunas mujeres que fueron encaradas por otras chicas que exigieron respeto al movimiento feminista.