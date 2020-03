Tanto el ayuntamiento de San Andrés, como el de San Pedro Cholula, han iniciado apoyos a los más pobres, que se verán afectados por la contingencia del Covid-19 o coronavirus.

Incluso la presidenta municipal sanandreseña, Karina Pérez Popoca, junto con algunos funcionarios donarán al cien por ciento su sueldo en el mes de abril, para los más necesitados.

En tanto, el alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, ordenó la entrega de apoyos alimentarios a mayores de 65 años, discapacitados y más personas vulnerables.

Sueldos y abriendo conciencias

Con una campaña a pie, casa por casa, la cual encabeza la presidenta municipal Karina Pérez Popoca, se piensa concientizar a la población del grave peligro que hay con el coronavirus.

En entrevista telefónica a Intolerancia Diario, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, informó de la entrega de kits sanitarios a los ciudadanos para hacer frente la contingencia.

Al señalar que aún existe mucho escepticismo por la pandemia mundial del coronavirus, la alcaldesa señaló que se hace una labor casa por casa de concientización, además de regalar algunos materiales.

Además, reveló que, junto con algunos funcionarios del ayuntamiento sanandreseño, están haciendo una especie de fideicomiso para donar sus sueldos de manera voluntaria a la gente más pobre.

Dio por ejemplo el caso de una mujer de cerca de 70 años que vende dulces, cacahuates y botanas en las puertas del Ayuntamiento, quien con la contingencia, ya no podrá hacerlo, por lo que se le dará un apoyo.

Señaló Pérez Popoca, que en su caso, va a donar su sueldo de abril al 100 por ciento, para repartirlo entre algunas familias de escasos recursos, que se quedarán sin trabajo este mes por lo menos.

“A partir del martes pasado, estamos recorriendo los 12 puntos como inspectorías, juntas auxiliares y reserva territorial, para acercar a la gente que menos tiene lo necesario, pero sobre todo la información”, dijo.

Detalló que se colocarán más de cien lonas con los datos para evitar a propagación del Covid-19 por todos los puntos del municipio, además de la entrega de más de 10 mil kits que comprende de gel antibacterial y cubrebocas con un volante informativo.

“Muchos no están tomando las cosas con las debidas precauciones, por lo que hacemos las recomendaciones para evitar el contacto entre ciudadanos para evitar una propagación”, dijo.

Indicó que hay que darle tranquilidad a la gente, así como una vez fuero a tocarles en campaña, ahora lo hacen en el sentido humano y para evitar enfermos en un clima de estabilidad.

“Hay familias que no pueden dejar de laborar o se encierran o no comen, esa situación nos está llevando a trabajar”, dijo.

“Esta etapa ha sacado lo peor y lo mejor de la ciudadanía, sin ser portadora del virus, hay quien tiene solidaridad y empatía, pero también hay quien todo lo que tu hagas lo ve malo”, dijo.

“No sabemos que es lo que se tenga que vivir en las próximas semanas, estamos teniendo un mecanismo para prever las afectaciones por el cierre de establecimientos y de que las familias tendrán que dejar de laborar”, dijo.

Explicó que es un tema de administración financiera, luego de que a partir de esta semana su Ayuntamiento ya laborará a un 50 por ciento, con sueldos al 100%.

“Algunos compañeros secretarios y regidores hemos visto la necesidad de crear un pequeño fondo, para ayudar a unas personas que tienen una situación complicada”, dijo.

Explicó que las donaciones de los funcionarios de primer nivel serán voluntarias y se harán llegar a gente que por ejemplo vende dulces a las afueras de las escuelas, que viven al día y que ya no lo podrán hacer.

“Son personas mayores de 65 años, me fue a ver la señora que vende afuera de presidencia para que la deje vender, le dije que no puedo porque ella reúne las características de personas con mayor riesgo y debe estar en su casa, pero me dijo sino vendo no como, vivo de esto”, comentó a alcaldesa.

“Le dije que la íbamos a ayudar por parte del DIF, se puso a llorar, pero le dije que la ciudadanía no va a entender y si la ven vendiendo van a decir que soy una irresponsable, que no me preocupo por la salud de la gente. Pero es un tema de humanidad y es el momento de demostrar que nos podemos solidarizar con los vecinos que tienen una situación complicada”, aseveró Karina Pérez Popoca.

Apoyos alimentarios

Por su parte el alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga, informó que ante la contingencia por el Covid-19, y en apoyo a uno de los grupos más vulnerables se les entregará un apoyo alimentario a partir de la próxima semana.

Detalló en un video que será a través de los 13 presidentes auxiliares como se identificará a los adultos mayores de 65 años, así como a personas con alguna discapacidad o que presenten problemas económicos.

Explicó que la ayuda incluye también a aquellas personas que vivan solas o dependan directamente de la actividad como la venta de alimentos, que se han visto afectadas por esta eventualidad, buscando contribuir con este frágil sector.

“Los presidentes auxiliares detectarán aquellas abuelitas y abuelitos que se han visto afectados ante la poca o nula venta que hayan tenido en esa temporada, para hacerles entrega de una despensa. Es una forma de aportar con un granito de arena, y hacer más llevadero este periodo de emergencia”, destacó.

Detalló, además, que el gobierno municipal continúa con las acciones preventivas, pues se ha notificado el cierre temporal de centros nocturnos, bares, cabarets, gimnasios, baños públicos, balnearios, salones sociales y otros centros de esparcimiento que se encuentran dentro del territorio cholulteca, para evitar así alguna propagación.

Asimismo refirió que en los centros de abasto como el mercado Cosme del Razo, el tianguis de Xixitla y de Santiago Mixquitla, se han colocado módulos de información, y a través de sus administradores y comité de salud en el caso del mercado municipal, se capacita constantemente a comerciantes para informarles las medidas sanitarias que se deben ejecutar ente la contingencia, así como la obligatoriedad de contar con gel antibacterial y el uso de tapabocas.

Además expuso que también como medida sanitaria se está brindando el servicio de pipas de agua, para dotar del vital líquido a aquellas zonas que padecen la época de estiaje, como en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan, e invitó a reportar algún desabasto con una llamada al 2470115.