Mientras senadores del PAN por los estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León solicitaron al gobierno federal cerrar las fronteras con Estados Unidos, el país con mayor número de contagios en el mundo por coronavirus, el grupo parlamentario de Morena mostró su negativa a la propuesta.

El legislador Ismael García puntualizó que EU cerró “parcialmente la frontera al restringir los cruces terrestres no esenciales procedentes de México, no entendemos por qué nuestro gobierno no hace lo mismo”, dijo.

Sin embargo, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, reiteró que “impulsará las demandas del presidente al G20, para que no haya cierre de fronteras con políticas arancelarias unilaterales, que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos y cerrarle el paso a la especulación financiera”.

Los gobernadores de Nuevo León, Jaime Rodríguez; de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, emitieron un comunicado conjunto en el que advirtieron que ninguna medida que se tome a nivel regional será efectiva si no hay un control sanitario en los cruces fronterizos.

El número de casos de Covid-19 en Estados Unidos superó hoy los 140 mil y se registran más de 2 mil muertes, según las más recientes cifras del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins.

Con información de El Universal y Xinhua.