Continúan imparables los duetos y colaboraciones, así que una vez más la mexicana Thalía une su talento con una nueva canción al lado Pabllo Vittar una drag queen brasileña cantando juntos el tema “Tímida”.

Hay que destacar que Thalía, viene de una extraordinaria racha de colaboraciones donde está rompiendo esquemas tanto por las melodías seleccionadas como por sus compañeros artistas con quienes hace mancuerna, basta recordar la canción “Lindo pero bruto” donde se hace acompañar de la argentina Lali, en un video extraordinario, que decir de “Lo Siento Mucho” con Río Roma donde la letra se distinguió por frases como “Se te acaba de morir tu pendeja” y ahora vuelve a revolucionar y superar su anterior sencillo con la canción “Tímida” acompañada de Pabllo Vittar.

De la canción y video

Nominada al Latin Grammy y nombrada una “Líder de la próxima generación”, de acuerdo con la revista TIME, Pabllo Vittar se unió a la ícono latina Thalía, para lanzar su nuevo sencillo “Tímida”; un tema que encanta a todos por su empoderamiento y sensualidad.

La canción de casi tres minutos, cuenta con un exuberante video a cargo de Gustavo Camacho, el video fue grabado en la ciudad de Nueva York y muestra a Pabllo y a Thalía siendo observadas todo el tiempo bajo lentes audaces con una fuerte iluminación de color, mucha danza, efectos especiales y trajes llamativos que refuerzan el mensaje de la música sobre la naturalidad como cada uno ve su sexualidad.

“Espero que podamos inspirar a varias personas a sentirse cómodas con su forma de tratar su sexualidad”, dice Pabllo Vittar. Mientras que Thalía expresó: “Me encantó colaborar con una reina muy talentosa como Pabllo. Ella tiene un carisma increíble, es una diva del pop y eso me encanta. Las dos nos llevamos muy bien y nos divertimos mucho trabajando juntas”.

Y vaya que se ve la química y unión en el clip, ya que en cada coreografía donde los trajes espectaculares sobresalen, ambas artistas derraman sensualidad, empoderamiento y camaradería.

De los talentos

Pabllo Vittar es una drag queen brasileña, cantautora de 25 años. En 2017 Pabllo lanzó su álbum debut Vai Passar Mal que incluía “K.O.” y “Corpo Sensual”, ambos alcanzando el número 1 en el mercado brasileño. En 2018 su segundo álbum Não Para Não, rompió récord del álbum más transmitido en Spotify Brasil en las primeras 24 horas con todas las canciones en el Top 40 de Spotify.

Actualmente es la drag queen más seguida en las redes sociales en todo el mundo y también # 1 en VEVO y Spotify a nivel mundial. Además es la primer artista brasileña en actuar en los Europe Music Awards de MTV. También ha ingresado a Billboard US «Social 50» y ha protagonizado campañas para marcas internacionales como Coca-Cola, Trident y Calvin Klein; ha sido destacada por medios de comunicación altamente internacionales como Billboard, The New York Times, The Guardian, Vogue, Gay Times, Rolling Stone, Paper Magazine y GQ.

Thalía es una cantante, actriz, empresaria y modelo mexicana, quien inició su carrera desde niña. En 1986 se integró a la Banda Timbiriche con quienes grabó tres discos. En 1990 salé a la luz su primer álbum como solista con gran éxito al igual que sus demás producciones. Su fructífera carrera la lleva también a la actuación donde participó en varias telenovelas entre estas: Quinceañera, Luz y sombra, María Mercedes, María la del Barrio y Marimar.