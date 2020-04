El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, anunció un nuevo decreto por el cual se prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas, pues ante la poca actividad, grupos de personas se reúnen para consumir bebidas embriagantes y surgen riñas, pero además estas reuniones también prenden las alarmas respecto a la propagación del coronavirus.

En la conferencia de prensa de esta mañana, el gobernador, anunció que "estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas y consumo de ellas en la calle, en restaurantes que estén abiertos, la venta de ellas abiertas las bebidas en tiendas y establecimientos todo tipo de lugares porque se nos ha denunciado por autoridades municipales que ante la disminución de actividad de las personas se empiezan a reunir en lugares públicos y surgen las bolitas que consumen bebidas alcohólicas y ha derivado en riñas entre las personas que se reúnen y en otros hechos que descomponen las relaciones sociales, puede derivar en violencia intrafamiliar y queremos regula esto", dijo el mandatario local.

Ademas de este decreto, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, anunció un acuerdo con el cónsul de Estados Unidos, con el objetivo de que sean trasladadas las cenizas de los 39 poblanos y poblanas que han fallecido en aquel país del Norte, para lo que en principio se tiene contemplado un presupuesto de 60 mil dólares.

"La decisión la vamos a cumplir o vamos hacer todo para que se cumpla, vamos a repatriar las cenizas de los poblanos que por Covid-19 hayan fallecido en Nueva Yorck, con un costo puesto y cubierto por el consulado", dijo.

En las últimas 24 horas murieron otras 4 personas con la que suman 48 personas fallecidas, además suman 14 nuevos casos positivos sumando 320 personas contagiadas, en 29 municipios involucrados.

"Se aplicaría en todo el estado, claro que sí, estamos generando el análisis de la fundamentación, para poder tener la imposición de sanciones, que pudieran las autoridades municipales para que puedan ser encargadas de su aplicación sino no hay ninguna posibilidad. Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas abiertas, en todo lugar, no en restaurantes, establecimientos, tiendas, centros comerciales, el consumo no puede ser en restaurantes y en calles, ya. Vamos a disciplinarnos porque la fase 3 en Puebla está”, explicó.