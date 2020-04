Al hacer un llamado a no politizar la pandemia, el presidente municipal de San Pedro Cholula, afirmó que el ayuntamiento no impondrá medidas coercitivas para que la gente se mantenga en casa, ni tampoco clausurará negocios.

“No vamos a hacer una medida coercitiva, la gente es responsable, nos han pedido hasta clausurar el parque de la Concordia, pero no lo vamos a hacer. Sabemos que los cholultecas somos personas conscientes”, dijo.

Dijo que confía en la consciencia de los cholultecas para acatar el llamado de “Quédate en Casa” y si salen a tener las medidas de Sana Distancia, además de que ya se han entregado más de cinco mil despensas.

De este modo, informó que se han sanitizado más de 245 mil metros cuadrados para tratar de mitigar la propagación del coronavirus en la zona.

En rueda de prensa, el alcalde, afirmó que se está haciendo un trabajo muy fuerte en la sanitización de calles y edificios públicos por la cabecera municipal y juntas auxiliares.

“San Pedro Cholula no iba a trabajar con ocurrencias políticas en muchos sentidos, sino en algo que ayudará en la sanidad, aseveró.

Por eso nos dimos a la tarea de lavar con agua y jabón, sanitizar con cloro, empezamos con los centros de abasto, los que para mí son el corazón de una pandemia”, sostuvo.

Añadió que se han invitado a que no se hagan fiestas masivas en juntas auxiliares y se mantengan la sana distancia, se use el cubrebocas, lavarse las manos y quedarse en casa.

Calificó a la sanitización de espacios públicos como es histórica, debido a que cerca de 245 mil metros cuadrados se han limpiado, lo que incluyen parques, calles principales en juntas auxiliares, mercados, tianguis y hasta la clínica del IMSS.

La pandemia y la economía

“Me está preocupando el golpe económico, no podemos ser coercitivos, más drásticos cuando es brutal ese golpe”, dijo, Luis Alberto Arriaga.

Y es que indicó que para evitar la proliferación de ambulantes y tianguis callejeros, a los mismos se les ha estado entregando despensas como ayuda, debido a que entienden que es gente que vive al día y así evitar su instalación por la emergencia sanitaria.

“Tratamos de hacer las medidas con diálogo, a los ambulantes los metimos en un padrón, quienes recibieron despensas en su casa, de manera directa”, sostuvo el edil.

Arriaga Lila enfatizó que han entregado de manera directa las despensas y el gobierno del estado ya da la segunda vuelta en el municipio de paquetes alimentarios: "aquí no hay padrones, esto no es electorero, la gente llega, toca a la puerta, hace unas preguntas y se entrega el paquete”.

Aseveró que van bien en el tema de contagios, luego de que oficialmente hay nueve personas confirmadas con Covid-19 en San Pedro Cholula, con dos muertos.

"Cuando hay una duda en un acta de defunción, me lo pasan e inmediatamente hacemos un cerco, ante la duda que diga neumonía atípica, influenza, porque hay la posibilidad que no se haya hecho la prueba. Todo de la mano con el gobernador, con quien he platicado casi diario”, aseveró.

De este modo, detalló que no se ha clausurado un solo negocio hasta el día de hoy, “y no lo vamos a hacer por la contingencia. Pedimos que quienes decidan abrir, que mantengan la sana distancia (...) vamos a acatar las medidas, en restaurantes muchos han abierto, quienes lo hagan no pueden vender alcohol con botella abierta”.

Mencionó que en el caso de hoteles, de los 39 instalados en el municipio, al menos 11 o 12 decidieron cerrar y los que están abiertos no pueden superar el 15 por ciento de ocupación, siempre observando la sana distancia.

Gastos y seguridad

Reconoció que en esta pandemia la gente no está pagando sus impuestos como el predial o el agua, pero las autoridades no están haciendo nada en su contra.

“Cuando se reactive se presentará un esquema agresivo de pagos y descuentos, ahorita la recaudación está en ceros. Estamos teniendo problemas para pagar la nómina, de ese tamaño el golpazo que tenemos, sin embargo se ha invertido más de medio millón de pesos en apoyos.

“No queremos politizar el apoyo que se tiene, agradezco el apoyo, hay personajes políticos que están montados en esto viendo hacia el 2021, no lo vamos a permitir”, sostuvo.

Asimismo, detalló que se han entregado más de cinco mil despensas el gobierno municipal, por lo que ahora se hace un análisis de fondos federales para poder utilizarse en distintos temas.

En cuanto a la seguridad, indicó que San Pedro Cholula trae un índice delictivo a la baja, “no vamos a bajar las manos en seguridad ni vamos a quitar recursos a este tema (...) no vamos dejar de comprar uniformes o comprar chalecos antibala, la prioridad es la salud, pero no dejaremos la seguridad que era antes la primera prioridad", aseguró.