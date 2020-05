“Este momento es completamente digital por lo que es esencial optimizar las webs y las redes sociales. El SEO (Search Engine Optimization o posicionamiento en buscadores) y las acciones de Ads (anuncios) se presentan fundamentales para poder competir en el contexto digital. Ahora más que nunca, el posicionamiento es vital para conseguir convertir, sea ingresos o clientes” Julian Sanmartín Navarro, académico de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Las crisis como la generada por el COVID-19 disparan ciertas tendencias, en este caso, el consumo online se está disparando debido a las recomendaciones de permanecer en los domicilios, así que es muy importante más que nunca contar con una página web a la altura de su empresa.

“Shakespeare escribió aquello de “ser o no ser” y, en estos momentos del siglo XXI, o eres digital o no eres prácticamente nada. Es ampliamente conocido que las crisis acentúan puntos de inflexión de tendencias que se estaban previamente consolidándose. Por tanto, rápidamente seremos más virtuales, más online y, sobre todo, mucho más digitales. Como ejemplo tenemos que el entretenimiento es principalmente digital, también el sector de la alimentación se ve afectada: por ejemplo, en España ha aumentado el 85% el consumo de comida solicitada en plataformas digitales” comentó el académico UDLAP.

Reconocido como especialista SEO y consultor en áreas como marketing digital, relaciones públicas y branding, Sanmartín expuso que la migración a lo digital es necesaria, pero debe llegar acompañada de una clara estrategia de comunicación y marketing digital.

“Lo primero que tenemos que entender en este punto de la modernidad es que el mundo empresarial ya no es como lo conocíamos, es un mundo personalizado y segmentado y lo vamos a hacer con la ayuda de la inteligencia artificial y el big data, dando un valor añadido será clave para fomentar el interés en el público” explicó en una de las conferencias que impartió de manera digital a través de las diversas plataformas que ha activado la UDLAP para continuar la capacitación online.

Respondiendo a la pregunta ¿Cómo puedo satisfacer al cliente en plena crisis provocada por el coronavirus sin perjudicar sus propios intereses?

El académico UDLAP explicó diversos puntos y variables a considerar, y comentó que no sirve de nada que mandemos mensajes generales en redes sociales, porque no todo el mundo se va a conectar a la misma hora y no todos van a tener el mismo interés, nuestros futuros clientes deben recibir un mensaje personalizado y segmentado, por cualquier vía, según sea el caso, éstas podrían ser: email, teléfono, videollamadas, redes sociales, mensajes de texto, entre otros.

“Los usuarios deben tener experiencias, los eventos digitales son uno de los elementos más importantes, es decir, la posibilidad de ofrecer plataformas digitales” explicó.

“Somos muchas empresas que hemos bajado la persiana física de la calle, pero eso no quiere decir que dejemos de trabajar o producir. Muchas veces se baja la persiana y mueren muchas empresas porque ahí no vemos una fuente de ingresos, eso es un error, la plataforma digital es hacia donde vamos a ir y donde convertiremos el porcentaje más alto”, declaró.

Además de asesorar a externos Sanmartín es académico en el Departamento de Ciencias de la Comunicación, imparte clases en la maestría en Comunicación y Medios Digitales y actualmente instruye el Diplomado de Comunicación y Marketing 4.0 Online impartido a través de UDLAP Consultores.