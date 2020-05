El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, anunció que ampliará el decreto para el confinamiento, se extenderá hasta el mes de junio, pues ve difícil que el 31 de mayo la curva de contagios disminuya, este decreto aplicará para el personal vulnerable, es decir, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, discapacitados y gente con enfermedades.

“Vamos a prorrogar los decretos el tiempo necesario para que no se expongan, el cálculo que tenemos nosotros, que estamos en un momento complicado de la curva, eso no va a bajar de aquí al 31 de mayo, ni a la primera semana de junio, ni en la segunda semana de junio, va a bajar, desde nuestra opinión, en la tercera semana de junio. Ojalá fuera por decreto que el 31 de mayo se acabara todo, vamos a prorrogar la vigencia decretos para no poner en riesgo a las personas que tienen más posibilidades de contagio”, refirió.

En este sentido, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta exhorto a las y los presidentes municipales a no ser indiferentes ante la pandemia del Covid-19 y a realizar acciones para proteger a las y los ciudadanos, señalo que es necesario que hagan uso de sus atribuciones para que se respeten los decretos emprendidos por el Gobierno del Estado.

Lo anterior, debido a que principalmente en la capital de Puebla la gente sale a las calles a realizar actividades ordinarias como ligas de futbol y además los tianguis se están instalando sin que la autoridad municipal se pronuncie al respecto.

“Pedimos a los Ayuntamientos hagan uso de sus atribuciones en los ámbitos territoriales donde ejercen la autoridad y no estar tomando posiciones de indiferencia, posiciones de no aplicar medidas para no desgastarse frente a la ciudadanía, no hacen bien”, refirió el mandatario local.

En conferencia de prensa de este lunes, el gobernador lamentó las posturas críticas de algunos grupos partidistas y sociales, pues hasta quienes son críticos a su gobierno y ante las medidas que está emprendiendo para enfrentar la pandemia están en riesgo y a ellos también se les atenderá en las instituciones gubernamentales.